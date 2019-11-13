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    Ляшка викликали на допит через бійку з Герусом

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    <span>Лідер Радикальної партії Олег Ляшко</span> - Ляшка викликали на допит через бійку з Герусом
    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко

    Лідеру Радикалів можуть вручити підозру

    Колишнього нардепа Олега Ляшка викликали до прокуратури для вручення підозри у справі про бійку з народним депутатом Андрієм Герусом в аеропорту «Бориспіль».

    Про це повідомила прессекретар прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська.

    «Прокурор надіслав повістку Олегу Ляшку для проведення слідчих дій і, можливо, вручення повідомлення про підозру», - сказала вона.

    Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль»

    Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.

    Згодом Герус опублікував фото після бійки з Ляшком.

    Бійку Ляшка з Герусом у поліції кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча

    31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.

    прокуратура Олег Ляшко депутат бійка допит Андрій Герус
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