Ляшка викликали на допит через бійку з Герусом
Лідеру Радикалів можуть вручити підозру
Колишнього нардепа Олега Ляшка викликали до прокуратури для вручення підозри у справі про бійку з народним депутатом Андрієм Герусом в аеропорту «Бориспіль».
Про це повідомила прессекретар прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська.
«Прокурор надіслав повістку Олегу Ляшку для проведення слідчих дій і, можливо, вручення повідомлення про підозру», - сказала вона.
Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль».
Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.
Згодом Герус опублікував фото після бійки з Ляшком.
Бійку Ляшка з Герусом у поліції кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча.
31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.