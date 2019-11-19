Герус заявив, що крім Ляшка судимість світить і його охоронцеві



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Скандал між Герусом і Ляшком стався в аеропорту «Бориспіль»

Герус зазначив, що конфлікт і неадекватна поведінка з боку Ляшка були викликані демонополізацією ринку

За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, підозра вручили не лише колишньому лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку, але і його охоронцеві.

Про це Герус повідомив на своїй сторінки на Facebook.

«Сьогодні одному двічі судимому безробітному громадянину, який несе шкоду і небезпеку суспільству, вручили підозру. І цей громадянин впевнено йде до своєї третьої судимості за статтею 346 част.2 КК України (від 4 до 7 років). Окремий привіт охоронцеві двічі судимого громадянина Степанюку Євгену Миколайовичу - він також цілеспрямовано йде до своєї судимості», - казав голова.

Герус також повідомив, що конфлікт і неадекватна поведінка з боку Ляшка були викликані демонополізацією ринку.

«Ціна електроенергії в листопаді на 20% нижче, ніж у липні-серпні (1,29 грн проти 1,6 грн). Ринок демонополізується, олігархічна рента, яку платить вся країна, зменшується», - йдеться в повідомленні.

Він заявив, що в минулі роки «патріотична влада» постачала вугілля з РФ за формулою «Роттердам +», піднімаючи тарифи українським споживачам, а дії і цілі нинішньої влади спрямовані на те, щоб вигравали не олігархи-монополісти або корумповані політики, а щоб вигравало суспільство.

«Таким чином, школи, лікарні, садки, університети, військові частини в листопаді отримають знижені рахунку та заощадять кошти платників податків, тобто ваші. Водоканали, метро, кафе, перукарні, кінотеатри, пекарні, заводи, фабрики отримають також знижені рахунки, а отже отримають можливість піднімати зарплати своїм працівникам і інвестувати у свій розвиток», - пише Герус.

Загальна економія складе понад 2 млрд гривень в місяць.

«Демонополізував енергетику і посадив у в'язницю скотиняку», - підсумував Герус.

Як повідомлялось, прокуратура повідомила ексдепутату Ради Ляшку про підозру в побитті голови комітету парламенту з питань енергетики Геруса в аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль».

Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.

Згодом Герус опублікував фото після бійки з Ляшком.

Бійку Ляшка з Герусом у поліції кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча.

31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.