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    Герус заявив, що крім Ляшка судимість світить і його охоронцеві

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    Скандал між Герусом і Ляшком стався в аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo; - Герус заявив, що крім Ляшка судимість світить і його охоронцеві
    Скандал між Герусом і Ляшком стався в аеропорту «Бориспіль»

    Герус зазначив, що конфлікт і неадекватна поведінка з боку Ляшка були викликані демонополізацією ринку

    За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, підозра вручили не лише колишньому лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку, але і його охоронцеві.

    Про це Герус повідомив на своїй сторінки на Facebook.

    «Сьогодні одному двічі судимому безробітному громадянину, який несе шкоду і небезпеку суспільству, вручили підозру. І цей громадянин впевнено йде до своєї третьої судимості за статтею 346 част.2 КК України (від 4 до 7 років). Окремий привіт охоронцеві двічі судимого громадянина Степанюку Євгену Миколайовичу - він також цілеспрямовано йде до своєї судимості», - казав голова.

    Герус також повідомив, що конфлікт і неадекватна поведінка з боку Ляшка були викликані демонополізацією ринку.

    «Ціна електроенергії в листопаді на 20% нижче, ніж у липні-серпні (1,29 грн проти 1,6 грн). Ринок демонополізується, олігархічна рента, яку платить вся країна, зменшується», - йдеться в повідомленні.

    Він заявив, що в минулі роки «патріотична влада» постачала вугілля з РФ за формулою «Роттердам +», піднімаючи тарифи українським споживачам, а дії і цілі нинішньої влади спрямовані на те, щоб вигравали не олігархи-монополісти або корумповані політики, а щоб вигравало суспільство.

    «Таким чином, школи, лікарні, садки, університети, військові частини в листопаді отримають знижені рахунку та заощадять кошти платників податків, тобто ваші. Водоканали, метро, кафе, перукарні, кінотеатри, пекарні, заводи, фабрики отримають також знижені рахунки, а отже отримають можливість піднімати зарплати своїм працівникам і інвестувати у свій розвиток», - пише Герус.

    Загальна економія складе понад 2 млрд гривень в місяць.

    «Демонополізував енергетику і посадив у в'язницю скотиняку», - підсумував Герус.

    Як повідомлялось, прокуратура повідомила ексдепутату Ради Ляшку про підозру в побитті голови комітету парламенту з питань енергетики Геруса в аеропорту «Бориспіль».

    Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль»

    Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.

    Згодом Герус опублікував фото після бійки з Ляшком.

    Бійку Ляшка з Герусом у поліції кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча

    31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.

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