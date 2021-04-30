Звільнення Антоненка з СІЗО: тиск має сенс

Подякуймо усім, хто ці півтора року говорив про цю справу і ходив, ходив, ходив на суди

РАДІСТЬ!

Шевченківський райсуд Києва 30 квітня змінив запобіжний захід сержанту пресслужби Сил спеціальних операцій та військовому музиканту Андрію Антоненку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Його обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Також Антоненко носитиме електронний браслет контролю.

Прикметно, що проти домашнього не заперечувала прокуратура.

Це – політичне рішення. Таке саме, як було раніше посадити Ріфа і компанію в СІЗО задля піару.

Без перебільшення, нині відкривається дорога для більш явної підтримки Зеленського широкими масами патріотів, котрі, дивлячись раніше на розправу з Ріфмастером, не могли собі цього дозволити.

А це цікавий історичний шанс для країни. Можливо, навіть сяде Медведчук, ну не тримати ж камеру пустою.

Подякуймо усім, хто ці півтора року говорив про цю справу і ходив, ходив, ходив на суди. Тиск має сенс!

Треба тиснути далі.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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