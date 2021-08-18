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    Кузьменко, як і Дугарь, теж каже про стеження

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    Кузьменко помітила стеження - Кузьменко, як і Дугарь, теж каже про стеження
    Кузьменко помітила стеження
    Фото з відкритих джерел

    Юлія Кузьменко про всяк випадок вирішила заявити, що не має суїцидальних настроїв

    Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета лікарка Юлія Кузьменко повідомила про переслідування. Про це вона написала у Facebook.

    «Ситуація неприємна – нас дійсно переслідують. Після випадків переслідування та спроб проникнути в приміщення проживання Яни, я намагаюся уважно слідкувати в тому числі і за автомобілями, які їздять поряд зі мною», – повідомила лікарка.

    У зв’язку із стеженням Кузьменко вирішила заявити, що не має суїцидальних настроїв, її машина в ідеальному стані, а сама вона обережна водійка.

    Також лікарка додала, що не має проблем із здоров’ям та попросила вважати брехнею та розцінювати як крик про допомогу, якщо вона несподівано починає брати на себе провину за вбивство Шеремета.

    Нагадаємо, на початку серпня фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета – Яна Дугарь заявила, що підозрює стеження за собою.

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    Теги: вбивство Павло Шеремет Юлія Кузьменко
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    Кузьменко, як і Дугарь, теж каже про стеження