Підозрювана у вбивстві Шеремета лікарка Кузьменко повернулася на роботу (фото)

Юлія Кузьменко, яка 17 років робила операції на дитячих серцях, прийшла у свою операційну

На Юлію Кузьменко чекає адаптація до робочого процесу та відновлення практичних навичок

Лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко, підозрювана у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, вперше з грудня 2019 року приїхала на свою роботу в ангіоопераційну, де розпочне відновлення практичних навичок. Про це повідомляє Facebook-спільнота Free Dr Kuzmenko.

«Сьогодні сталася подія, яку ми всі так важко виборювали на судах у «справі Шеремета» для дитячого лікаря Юлії Кузьменко – нарешті Юлія почала важкий шлях повернення до своєї професійної діяльності. Відсьогодні на Юлію чекає адаптація до робочого процесу, відновлення практичних навичок», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 20 місяців, перебуваючи спочатку за ґратами, а потім на цілодобовому домашньому арешті, Юлія Кузьменко прагнула якнайшвидше повернутися до справи свого життя, які присвятила 17 років – рятувати життя маленьким пацієнтам з вадою серця, тож вона невпинно підтримувала навички дрібної моторики рук малюванням картин.

Наразі Кузьменко не у статусі оперуючого хірурга, але у спільноті впевнені, що найближчим часом вирішаться усі юридичні моменти, і Кузьменко зможе знову оперувати.

Нагадаємо, 4 серпня суд постановив зняти з Кузьменко електронний браслет. Тепер вона вдень може виходити з дому.

27 липня Шевченківський районний суд міста Києва залишив без задоволення клопотання захисту обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка про зміну йому запобіжного заходу.

До цього суд досліджував матеріали справи, раніше надані прокурором, зокрема – присутні прослухали низку аудіозаписів, серед яких – розмови Антоненка, а також – розмови Кузьменко, з різними особами. Також суд дослідив низку протоколів, зокрема, і щодо проведення НСРД, та інші матеріали справи.

Як відомо, п’ять років тому, 20 липня, близько 7:45 на перетині центральних вулиць Києва – Франка і Хмельницького – вибухнув червоний автомобіль «Субару». У салоні автівки був відомий журналіст Павло Шеремет.

Постраждалого витягли з машини ще живим, але отримані травми були надважкими. Шеремет помер у машині швидкої допомоги.

Вибуховий пристрій, унаслідок спрацювання якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.

12 грудня 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугар і ветерану АТО Андрію Антоненку.

Зрештою, Яну Дугар звільнили з-під варти у травні 2020 року. Пізніше, 11 серпня того ж року, відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт Кузьменко. Водночас, Антоненка звільнили з СІЗО під цілодобовий домашній арешт лише 30 квітня 2021 року.