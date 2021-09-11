Антоненко після 14 років шлюбу повінчався з дружиною (фото)

На весіллі за свідка була Яна Дугарь

10 вересня Андрій Антоненко повінчався з дружиною Світланою Антоненко у Михайлівському соборі в Києві. Антоненко тимчасово покинув місце відбування цілодобового домашнього арешту з дозволу суду, повідомив виданню «Watchers Mediа» адвокат обвинуваченого у «справі Шеремета» Дмитро Круговий.

Антоненки одружилися понад 14 років тому. Мають двох дітей.

Свідком на церемонії була також обвинувачена у «справі Шеремета» Яна Дугарь. Крім того серед присутніх – командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України Григорій Галаган, народний депутат Соломія Бобровська.

Учасника російсько-української війни, музиканта Андрія Антоненка суд випустив зі слідчого ізолятора під цілодобовий домашній арешт 30 квітня. За ґратами Антоненко провів 504 дні.

Його арештували 12 грудня позаторік разом із дитячою кардіохірургинею Юлією Кузьменко і військовою медичкою Яною Дугарь, висунули підозру у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Його підірвали 20 липня 2016 го в автомобілі в Києві.

Читайте також: