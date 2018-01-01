Стали відомі подробиці вбивства Ноздровської

На шиї Ноздровської, за інформацією ЗМІ, були колото-різані рани

На тілі правозахисниці Ірини Ноздровської, яке знайшли 1 січня, було кілька ножових поранень. На Ірині був тільки бюстгальтер. На шиї – колото-різані рани. Про це повідомляє «Обозреватель», посилаючись на джерело. Раніше стало відомо, що юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри



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Ірина Ноздровська

На шиї Ноздровської, за інформацією ЗМІ, були колото-різані рани

На тілі правозахисниці Ірини Ноздровської, яке знайшли 1 січня, було кілька ножових поранень. На Ірині був тільки бюстгальтер. На шиї – колото-різані рани. Про це повідомляє «Обозреватель», посилаючись на джерело.

Раніше стало відомо, що юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Затриманий колишній наречений убитої Ірини Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення.

Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

2 січня біля Головного управління поліції Київської області зібралися активісти, які вимагають знайти убивць юристки Ірини Ноздровської.

Ірина востаннє виходила на зв'язок 29 грудня о 17.00. Вона дзвонила матері і говорила, що на Петрівці або Петрівцях, і їде додому на маршрутці. За годину зв'язку з Іриною не було. Її телефон поза зоною доступу, або зайнятий.

Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.