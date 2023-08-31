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Стрілянина у Дніпрі. ДБР зробило уточнення, чи був загиблий п'яним

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стрілянина у Дніпрі. ДБР зробило уточнення, чи був загиблий п'яним
фото: ДБР

Зараз проводять усі необхідні слідчі дії для встановлення подробиць події

Поки невідомо, чи був застрелений у Дніпрі чоловік у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

Зараз проводять усі необхідні слідчі дії для встановлення подробиць події. Також слідчі також ще проводять збір даних про інцидент.

«Мені відомо, що результати ще не готові. Як тільки вони будуть готові і буде підтвердження про кількість алкоголю в крові, ми одразу ж повідомимо», – сказала вона.

Проте Сап’ян додала, що коли ДБР починало розслідування, то повідомляли про підозру щодо того, що чоловік дійсно міг бути нетверезим, проте точних даних ще немає.

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Одночасно з цим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

Згодом до мережі потрапило відео з нагрудної камери правоохоронця у Дніпрі під час розмови патрульного з винуватцями ДТП, що призвело смертельної стрілянини. 

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Теги: Дніпро поліція стрілянина

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