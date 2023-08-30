Чи мав поліцейський право стріляти? Юридичний розбір трагедії у Дніпрі

У Дніпрі під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та тричі вистрелив у спину пасажиру автомобіля

Увечері 29 серпня у Дніпрі посеред вулиці застрелили чоловіка. Пасажири проігнорували вимогу вийти з салону. Тоді поліція почала силою витягувати їх транспорту та застосувала газовий балончик. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та тричі вистрелив у спину пасажиру. Від отриманих травм чоловік помер.

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За офіційною версією Державного бюро розслідувань, поліцейські під час патрулювання намагалися зупинити елітне авто, водій якого порушував правила дорожнього руху. Після зупинки авто, водій нібито поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Юридична компанія «Міллер» дає пояснення, чи міг поліцейській у даній ситуації використати табельну зброю, відповідаючи на найпопулярніші коментарі українців.

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«Чому поліцейський вистрілив?»

У пункті 1 ч. 4 ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» зазначено, що поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю.

«Поліцейський не попередив про застосування зброї»

У такій ситуації закон чітко визначає, що поліцейський має попередити про необхідність припинення протиправних дій і про намір використати зброю. З відео ми бачимо, що поліцейський після нападу на нього, підвівшись на ноги, одразу дістав пістолет та зробив три постріли у напрямку, де перебував водій.

Більше ясності у дану ситуацію можуть дати відеозаписи з бодікамер поліцейських, оскільки на відео не зафіксовано, що робив водій після того, як припинив свій напад на одного з патрульних. За версією, що розповсюджується у соціальних мережах, водій одразу напав на іншу патрульну, у якої потім були зафіксовані тілесні ушкодження.

«Чи міг поліцейський застосувати зброю без попередження?»

Як зазначають юристи, у даному випадку поліцейський не мав застосовувати зброю. У частині 6 ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» визначений перелік випадків, у яких поліцейський має право застосувати зброю без попередження, а саме:

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при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї;

у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров’ю людей;

якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу;

якщо особа чинить збройний опір;

для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.

«Куди цілив поліцейський?»

На даний момент в загальному доступі немає інформації про те, куди саме влучила куля. У Законі визначається, що поліцейський може застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу. Тому тут також буде важливим визначення у яку частину тіла стріляв та поцілив поліцейський.

«У машині були діти!»

Наявність дітей у авто не дає права нападати на поліцейських, зазначають юристи. У будь-якому випадку є законні алгоритми дій, навіть якщо людина категорично не погоджується із позицією правоохоронців. Наприклад, можна звернутись до адвокатів за правовою допомогою, фіксувати допущенні правоохоронцями порушення, звернутись на гарячу лінію патрульної поліції, до Державного бюро розслідувань тощо.

«Поліцейські чіпали жінку, яка пересіла за кермо»

Юристи наголошують: те, що жінка сіла на місце водія – спосіб захисту від потенційного протоколу по ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного спʼяніння) і не найкращий. Поліцейські б мали запропонувати чоловіку пройти огляд на визначення стану спʼяніння. У випадку відмови – зафіксувати цей факт та скласти протокол по ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Що важливе для розслідування цієї справи

Для кваліфікації дій поліцейського саме за ч. 1 ст. 115 КК України, як умисне вбивство, слідчі ДБР повинні будуть довести існування у поліцейського наміру та бажання саме спричинити смерть водія. З практики, у подібних ситуаціях, це вкрай спірне питання, але воно прямо впливає на існування складу кримінального правопорушення у діях поліцейського. Як правило, це доводиться комплексом доказів. Зокрема, це може бути й локалізація тілесних ушкоджень на тілі потерпілого. Простіше кажучи, якщо поліцейський зробив постріл у голову потерпілому, то малоймовірно, що він розрахував затримати його живим.

«Також важливо, щоб слідчі ДБР дослідили цю ситуацію у комплексі, не обмежившись лише зафіксованою частиною події. Зокрема, необхідно встановити що саме передувало події, яка зафіксована на відео; що саме стало причиною та підставою для спроби затримання пасажирки авто; психологічний стан учасників події. Це все у комплексі з іншими обставинами впливатиме на можливість кваліфікації дій поліцейського за ч. 3 ст. 365 КК України», – йдеться у повідомленні.

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Повну оцінку даної події мають дати слідчі та суд, ґрунтуючись на неупередженому дослідженні всіх доказів.

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Одночасно з цим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

Патрульний, який застрелив Сілогаву, родом із Кременчука, де й починав службу в патрульній поліції. Його батько працював у податковій, започаткував власний ресторанний бізнес, згодом помер через хворобу. Зараз рестораном керує його вдова. Поліцейський наразі затриманий, ДБР проводить розслідування. Також журналіст Ігор Мосійчук повідомив, що у Дніпрі відсторонили від роботи керівників патрульної поліції Дніпропетровщини та керівників управління внутрішньої безпеки Нацполіції.