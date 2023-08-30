Трагедія в Дніпрі: що відомо загиблого та поліцейського, який у нього стріляв

38-річний загиблий Джумбері Джумберович Сілогава був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі

Увечері 29 серпня у мережі з'явилася інформація, що у Дніпрі просто посеред вулиці застрелили чоловіка. Пасажири проігнорували вимогу вийти з салону. Тоді поліція почала силою витягувати їх транспорту та застосувала газовий балончик. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та тричі вистрелив у спину пасажиру. Від отриманих травм чоловік помер.

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У Дніпрі поліцейський застрелив місцевого підприємця Джумбері Джумберович Сілогава фото: ДБР

Ким був загиблий чоловік

Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю.

Чоловік був батьком двох синів фото з соцмереж

Сини Сілогави фото з соцмереж

Сілогава народився 1 вересня 1984 року. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Одночасно з цим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

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Ексдружина Сілогави фото з соцмереж

Як з'ясувалося, на проспекті Сергія Нігояна близько 17:45 патрульні поліцейські помітили авто Jaguar, водій якого порушив правила дорожнього руху й не відреагував на вимогу зупинитися. Автівку переслідували та змогли зупинити лише на проспекті Івана Мазепи, 32.

Під час затримання Сілогава активно чинив опір патрульній. Під час цього він ще й завдав їй удару кулаком в обличчя. Інспектора він буквально перекинув через себе так, що останній вдарився головою об землю.

Поліцейська після конфлікту з водієм у Дніпрі фото з соцмереж

Людина з таким ім'ям та прізвищем зареєстрована як фізична особа-підприємець. За класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) Сілогава займався торгівлею з лотків та на ринках іншими товарами. Підприємець також організовував поховання та надавав ритуальні послуги. Чоловік був зареєстрований в селищі міського типу Петриківка на Дніпропетровщині.

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Сілогава займався торгівлею з лотків та на ринках іншими товарами фото: скріншот

Знайома родини Сілогави, якраз проживає в Петриківці, підтвердила програмі «Сніданок з 1+1» інформацію про бізнес сім'ї загиблого. Жінка розповіла, що в них є бізнес у Дніпрі та в усій області, зокрема у Петриківці та поряд розташованих селах.

У соцмережах вдалося знайти сторінку з іменем Наталія Сілогава, на якій розміщені оголошення про виготовлення пам'ятників та організацію поховань у Дніпрі, Петриківці та Партизанському.

Оголошення від Наталії Сілогави про виготовлення пам'ятників та організацію поховань у Дніпрі, Петриківці та Партизанському фото: скріншот

Хто застрелив чоловіка

Патрульний родом із Кременчука, де й починав службу в патрульній поліції. Його батько працював у податковій, започаткував власний ресторанний бізнес, згодом помер через хворобу. Зараз рестораном керує його вдова.

Поліцейський наразі затриманий, ДБР проводить розслідування. Також журналіст Ігор Мосійчук повідомив, що у Дніпрі відсторонили від роботи керівників патрульної поліції Дніпропетровщини та керівників управління внутрішньої безпеки Нацполіції.

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.