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Стрілянина в Дніпрі: правоохоронці готують підозру жінці, яка кермувала авто

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стрілянина в Дніпрі: правоохоронці готують підозру жінці, яка кермувала авто
фото: «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода»)

Журналістам вдалось встановити ім’я жінки, яка перебувала в автівці за кермом Jaguar у Дніпрі

Правоохоронці готують підозру жінці, яка була причетною до події в Дніпрі, де патрульний поліцейський  смертельно поранив чоловіка. Їй можуть інкримінувати посягання на життя працівника правоохоронного органу. Про це повідомили «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода») з посиланням на джерела в Міністерстві внутрішніх справ. 

За даними джерел «Схем» в МВС, наразі правоохоронці готують підозру жінці підозру за 348 статтею Кримінального кодексу – «посягання на життя працівника правоохоронного органу». Ця стаття передбачає покарання до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Журналістам вдалось встановити ім’я жінки, яка перебувала в автівці за кермом Jaguar у Дніпрі. Це – 22-річна Тетяна Патинка. Також у соцмережах «Схеми» знайшли її фотографії.

Стрілянина в Дніпрі: правоохоронці готують підозру жінці, яка кермувала авто фото 1
фото: «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода»)

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Одночасно з цим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

Згодом до мережі потрапило відео з нагрудної камери правоохоронця у Дніпрі під час розмови патрульного з винуватцями ДТП, що призвело смертельної стрілянини. 

Також правоохоронці виявили алкоголь у  крові чоловіка, який вчора загинув в результаті стрілянини з патрульними в Дніпрі. 

Теги: Дніпро бізнес алкоголь чоловік стрілянина коханка

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