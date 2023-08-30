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Стрілянина у Дніпрі: стало відомо, чи був алкоголь в крові загиблого

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стрілянина у Дніпрі: стало відомо, чи був алкоголь в крові загиблого
фото: пресслужба поліції

У крові загиблого виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле

Правоохоронці виявили алкоголь у  крові чоловіка, який вчора загинув в результаті стрілянини з патрульними в Дніпрі. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Як зазначається, в крові загиблого виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле. В сечі - на рівні 2,78 проміле. Як додало джерело, це приблизно одна випита пляшка горілки.

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Одночасно з цим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

Згодом до мережі потрапило відео з нагрудної камери правоохоронця у Дніпрі під час розмови патрульного з винуватцями ДТП, що призвело смертельної стрілянини. 

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Теги: Дніпро бізнес алкоголь Україна чоловік дружина коханка

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