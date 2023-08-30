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Стрілянина у Дніпрі: у мережу потрапило відео з нагрудної камери поліції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стрілянина у Дніпрі: у мережу потрапило відео з нагрудної камери поліції
фото скріншот відео

Правоохоронці закликали до взаємоповаги незалежно від обставин

До мережі потрапило відео з нагрудної камери правоохоронця у Дніпрі під час розмови патрульного з винуватцями ДТП, що призвело смертельної стрілянини. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.

Правоохоронці засудили неґречну розмову порушників і закликали до взаємоповаги незалежно від обставин.

«Повага – суб'єктивна позиція однієї людини щодо іншої, визнання гідності особистості, почуття пошани до будь-кого.

Повага є однією з найважливіших вимог моральності, що має на увазі таке ставлення до людей, у якому практично визнається гідність особистості», – йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Одночасно з цим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

Патрульний, який застрелив Сілогаву, родом із Кременчука, де й починав службу в патрульній поліції. Його батько працював у податковій, започаткував власний ресторанний бізнес, згодом помер через хворобу. Зараз рестораном керує його вдова. Поліцейський наразі затриманий, ДБР проводить розслідування. Також журналіст Ігор Мосійчук повідомив, що у Дніпрі відсторонили від роботи керівників патрульної поліції Дніпропетровщини та керівників управління внутрішньої безпеки Нацполіції.

До відома, голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що смертельна стрілянина у Дніпрі за участі поліцейського є серйозним прецедентом. 

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Теги: Дніпро розслідування Ігор Клименко стрілянина поліція

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