Неявку Шарія слідчі трактували, як переховування від слідства

Служба безпеки України повідомляє, що пропагандист Анатолій Шарій не з’явився на допит в СБУ.

«22 лютого Анатолія Шарія було викликано для проведення слідчих дій за участю підозрюваного, він не з’явився. Його неявку можна трактувати, як переховування від слідства», – йдеться в заяві СБУ.

Водночас у Службі безпеки додали, що клопотання адвоката Шарія Валентина Рибіна «буде розглянуто та задоволено відповідно до вимог КПК України». «І адвокат, і його підзахисний запрошуються 25 лютого 2021 року для ознайомлення з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення підозри Анатолію Шарію», – повідомили в СБУ.

Минулого тижня Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

СБУ повідомляла, що слідчі дії в цьому провадженні тривають.

Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру». «Тепер мені непотрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика», – написав блогер.

Пропагандист Анатолій Шарій буде оголошений в розшук, якщо не з'явиться на допит до Служби безпеки України 22 лютого. Дані про можливий запит на екстрадицію поки не розголошуються.

Крім того стало відомо, що буде з «Партією Шарія» через підозру у держзраді її лідеру.

Шарій наразі проживає в Іспанії. Нещодавно українська громада в Іспанії навіть зверталася до уряду країни з проханням звернути увагу на Шарія, зокрема на походження коштів, за які він придбав будинок, у якому зараз мешкає.

Також стало відомо, що «Партія Шарія» висунула кандидатом на дочасних виборах до Верховної Ради на окрузі в Донецькій області адвоката ексберкутівців, яких судять за розстріл учасників Революції Гідності, Валентина Рибіна.



