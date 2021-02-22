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    Шарій не з'явився на допит в СБУ

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    16 лютого Анатолію Шарію оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - Шарій не з'явився на допит в СБУ
    16 лютого Анатолію Шарію оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України
    Фото з відкритих джерел

    Неявку Шарія слідчі трактували, як переховування від слідства

    Служба безпеки України повідомляє, що пропагандист Анатолій Шарій не з’явився на допит в СБУ.

    «22 лютого Анатолія Шарія було викликано для проведення слідчих дій за участю підозрюваного, він не з’явився. Його неявку можна трактувати, як переховування від слідства», – йдеться в заяві СБУ.

    Водночас у Службі безпеки додали, що клопотання адвоката Шарія Валентина Рибіна «буде розглянуто та задоволено відповідно до вимог КПК України». «І адвокат, і його підзахисний запрошуються 25 лютого 2021 року для ознайомлення з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення підозри Анатолію Шарію», – повідомили в СБУ.

    Минулого тижня Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

    СБУ повідомляла, що слідчі дії в цьому провадженні тривають.

    Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру». «Тепер мені непотрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика», – написав блогер.

    Пропагандист Анатолій Шарій буде оголошений в розшук, якщо не з'явиться на допит до Служби безпеки України 22 лютого. Дані про можливий запит на екстрадицію поки не розголошуються.

    Крім того стало відомо, що буде з «Партією Шарія» через підозру у держзраді її лідеру.

    Шарій наразі проживає в Іспанії. Нещодавно українська громада в Іспанії навіть зверталася до уряду країни з проханням звернути увагу на Шарія, зокрема на походження коштів, за які він придбав будинок, у якому зараз мешкає.

    Також стало відомо, що «Партія Шарія» висунула кандидатом на дочасних виборах до Верховної Ради на окрузі в Донецькій області адвоката ексберкутівців, яких судять за розстріл учасників Революції Гідності, Валентина Рибіна.

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    Теги: СБУ допит державна зрада Анатолій Шарій розшук
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