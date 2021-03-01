СБУ виявила брехливі дані під час перереєстрації «Партії Шарія»

Служба скерувала матеріали щодо Шарія до прокуратури

Служба безпеки виявила факт внесення свідомо неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія» - інформацію про це правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Провадження відкрили за статтею 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів») Кримінального кодексу. Матеріали скерували до Київської міської прокуратури для подальшого правового реагування.

Також СБУ скерувала до прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації слідчих дій на території інших країн у справі Анатолія Шарія.

До слова, 1 березня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило ознаки порушення порядку подання фінансового звіту про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру у звітах 11 партій.

Нагадаємо, 25 лютого СБУ оголосила Шарія у розшук.

Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.

Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру».

«Тепер мені непотрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика», – написав блогер.

Крім того, стало відомо, що буде з «Партією Шарія» через підозру у держзраді її лідеру.

Шарій наразі проживає в Іспанії. Нещодавно українська громада в Іспанії навіть зверталася до уряду країни з проханням звернути увагу на Шарія, зокрема на походження коштів, за які він придбав будинок, у якому зараз мешкає.

Також стало відомо, що «Партія Шарія» висунула кандидатом на дочасних виборах до Верховної Ради на окрузі в Донецькій області адвоката ексберкутівців, яких судять за розстріл учасників Революції Гідності, Валентина Рибіна.



