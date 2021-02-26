Активістку «Партії Шарія» з Вінниччини суд позбавив волі на 2 роки

Як пояснила сама Виноградова, акція була спрямована проти Петра Порошенка та його бізнесу

У Вінниці її судили за те, що в листопаді 2017 року вона підпалила декоративний трамвайчик біля магазину «Roshen»

25 лютого, у Вінницькому міському суді винесли вирок Алісі Виноградовій та Івану Войтенку.

Їм обом присудили по кілька років обмеження волі та зобов’язали відшкодувати понад 71 тисячу гривень за те, що в листопаді 2017 року спалили декоративний трамвайчик у центрі Вінниці.

Нагадаємо, що Аліса Виноградова є учасницею руху Femen та членкинею «Партії Шарія», якого підозрюють у держзраді та якого СБУ оголосила в розшук.

У Вінниці її судили за те, що в листопаді 2017 року вона підпалила декоративний трамвайчик біля магазину «Roshen». Як пояснила сама Виноградова, акція була спрямована проти Петра Порошенка та його бізнесу. Другим обвинуваченим у справі є вінничанин Іван Войтенко, який спершу був свідком події, але потім вирішив долучитися до «акції».

Хлопець пояснював, що таким чином хотів привернути увагу Виноградової. З його слів, після того, як дівчина почала обливати трамвайчик незрозумілою для хлопця речовиною, він, для привернення уваги Аліси Виноградової присів та «чиркнув запальничкою» і трамвайчик «неочікувано спалахнув».

До суду справу передали 11 січня 2018 року, і обох судили за частиною 2 статті 296 – хуліганство, вчинене групою осіб. Розгляд справи неодноразово переносився та відкладався з різноманітних причин: суддя перебував у нарадчій кімнаті або не приходили свідки, хворіла Виноградова, була відсутня експертна оцінка ціни «трамвайчика», тощо.

Однак сьогодні, 25 лютого, у справі винесли вирок. Примітно, що про це журналісти дізналися вже по факту із публікацій ЗМІ, які посилалися на одне з проросійських видань. Адже у розкладі засідань Вінницького міського суду на офіційному сайті установи розгляду цієї справи 25 лютого не значилося, повідомляє Вежа.

Суд визнав дівчину та її співучасника винними та призначив покарання у вигляді 2 та 3 років обмеження волі. Також суд стягнув з обвинувачених в рівних долях 71733, 19 гривень майнової шкоди, спричиненої злочином. Наразі, вирок ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська заявила, що підозра проросійському блогеру Анатолію Шарію в державній зраді не означає автоматичну заборону названої його ім'ям партії