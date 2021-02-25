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    СБУ оголосила Шарія у розшук

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    Попагандист Анатолій Шарій переховується в Іспанії - СБУ оголосила Шарія у розшук
    Попагандист Анатолій Шарій переховується в Іспанії
    Фото з відкритих джерел

    Дії шарія українська спецслужба трактує, як переховування від слідства

    Сьогодні пропагандист Анатолій Шарій не з‘явився до СБУ для участі у допиті. Його оголошено у державний розшук. Про це повідомили у Службі безпеки України.

    Слідчі СБУ ознайомили адвоката Анатолія Шарія Валентина Рибіна з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення про підозру його підзахисному.

    Рибіну також вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде скеровано до суду.

    «Його (Шарія, - ред.) оголошено у державний розшук», - уточнили в спецслужбі.

    Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.

    Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

    Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру». «Тепер мені непотрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика», – написав блогер.

    Крім того стало відомо, що буде з «Партією Шарія» через підозру у держзраді її лідеру.

    Шарій наразі проживає в Іспанії. Нещодавно українська громада в Іспанії навіть зверталася до уряду країни з проханням звернути увагу на Шарія, зокрема на походження коштів, за які він придбав будинок, у якому зараз мешкає.

    Також стало відомо, що «Партія Шарія» висунула кандидатом на дочасних виборах до Верховної Ради на окрузі в Донецькій області адвоката ексберкутівців, яких судять за розстріл учасників Революції Гідності, Валентина Рибіна.

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    Теги: СБУ пропаганда Іспанія допит державна зрада Анатолій Шарій розшук
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