СБУ оголосила Шарія у розшук
Дії шарія українська спецслужба трактує, як переховування від слідства
Слідчі СБУ ознайомили адвоката Анатолія Шарія Валентина Рибіна з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення про підозру його підзахисному.
Рибіну також вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде скеровано до суду.
«Його (Шарія, - ред.) оголошено у державний розшук», - уточнили в спецслужбі.
Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.
Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».
Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру». «Тепер мені непотрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика», – написав блогер.
Крім того стало відомо, що буде з «Партією Шарія» через підозру у держзраді її лідеру.
Шарій наразі проживає в Іспанії. Нещодавно українська громада в Іспанії навіть зверталася до уряду країни з проханням звернути увагу на Шарія, зокрема на походження коштів, за які він придбав будинок, у якому зараз мешкає.
Також стало відомо, що «Партія Шарія» висунула кандидатом на дочасних виборах до Верховної Ради на окрузі в Донецькій області адвоката ексберкутівців, яких судять за розстріл учасників Революції Гідності, Валентина Рибіна.