СБУ оголосила Шарія у розшук

Дії шарія українська спецслужба трактує, як переховування від слідства

Сьогодні пропагандист Анатолій Шарій не з‘явився до СБУ для участі у допиті. Його оголошено у державний розшук. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Слідчі СБУ ознайомили адвоката Анатолія Шарія Валентина Рибіна з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення про підозру його підзахисному.

Рибіну також вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде скеровано до суду.

«Його (Шарія, - ред.) оголошено у державний розшук», - уточнили в спецслужбі.

Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.

Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру». «Тепер мені непотрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика», – написав блогер.

Крім того стало відомо, що буде з «Партією Шарія» через підозру у держзраді її лідеру.

Шарій наразі проживає в Іспанії. Нещодавно українська громада в Іспанії навіть зверталася до уряду країни з проханням звернути увагу на Шарія, зокрема на походження коштів, за які він придбав будинок, у якому зараз мешкає.

Також стало відомо, що «Партія Шарія» висунула кандидатом на дочасних виборах до Верховної Ради на окрузі в Донецькій області адвоката ексберкутівців, яких судять за розстріл учасників Революції Гідності, Валентина Рибіна.