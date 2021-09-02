Суд продовжив домашній арешт Медведчуку

До кінця жовтня кум Путіна сидітиме вдома

Печерський районний суд Києва продовжив ще на два місяці (до 28 жовтня) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку. Його підозрюють у держзраді. Про це повідомляють журналісти із зали суду.

Після засідання Медведчук сказав, що буде оскаржувати рішення в апеляційній інстанції та Європейському суді з прав людини.

«Усе, що мені інкримінують – це неправда. Це те, що хоче бачити слідство, але чого немає. Усі експертизи проведені установою підконтрольною СБУ. Все, що вони робили – це було будь-якими шляхами», – сказав підозрюваний журналістам.

Медведчук відкидає всі обвинувачення і називає слідство «політично-вмотивованим». Також він каже, що у справі допущені грубі помилки. Медведчук вважає, що запобіжним заходом у вигляді цілодобового домашнього арешту йому не дають оскаржити рішення суду.

Нагадаємо, 31 серпня Медведчуку вручили нове клопотання про продовження строку домашнього арешту ще на два місяці.

Нагадаємо, народний депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подав другий позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України.

Зазначимо, що перший позов Медведчука до ЕСПЛ, у якому він скаржився на «незаконні дії української влади» Медведчук подав ще у червні.

Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 20 серпня вона повідомила, що слідство у справі Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено.

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