Прокуратура завершила розслідування держзради Медведчука

Сьогодні матеріали справи відкриють Медведчуку та його адвокатам

У справі народного депутата і кума Путіна Віктора Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено стадію слідства. Сьогодні йому відкриють матеріали справи. Про це повідомила у відеозверненні генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів в державній зраді та розграбуванні національних цінностей завершено. З сьогоднішнього дня матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами і слідчими, справа піде до суду», – зазначила Венедіктова.

Вона уточнила, що сьогодні матеріали справи відкриють Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом. Матеріали щодо його соратника по «Опозиційній платформі – За життя» Тараса Козака виділено в окреме провадження у зв'язку з його розшуком. При цьому основні слідчі дії щодо нього також завершені.

Тим часом «медіа Медведчука» вклали у Facebook-рекламу 2 млн грн після накладення санкцій.

Як відомо, 13 травня суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет. Політика підозрюють у державній зраді.

30 липня суд залишив Медведчука під домашнім арештом.

Зазначимо, Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду.