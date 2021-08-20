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    Прокуратура завершила розслідування держзради Медведчука

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    Віктор&nbsp;Медведчук залишається під цілодобовим домашнім арештом до вересня 2021 року - Прокуратура завершила розслідування держзради Медведчука
    Віктор Медведчук залишається під цілодобовим домашнім арештом до вересня 2021 року
    Фото: РБК-Україна

    Сьогодні матеріали справи відкриють Медведчуку та його адвокатам

    У справі народного депутата і кума Путіна Віктора Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено стадію слідства. Сьогодні йому відкриють матеріали справи. Про це повідомила у відеозверненні генпрокурорка Ірина Венедіктова.

    «Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів в державній зраді та розграбуванні національних цінностей завершено. З сьогоднішнього дня матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами і слідчими, справа піде до суду», – зазначила Венедіктова.

    Вона уточнила, що сьогодні матеріали справи відкриють Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом. Матеріали щодо його соратника по «Опозиційній платформі – За життя» Тараса Козака виділено в окреме провадження у зв'язку з його розшуком. При цьому основні слідчі дії щодо нього також завершені.

    Тим часом «медіа Медведчука» вклали у Facebook-рекламу 2 млн грн після накладення санкцій.

    Як відомо, 13 травня суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет. Політика підозрюють у державній зраді.

    30 липня суд залишив Медведчука під домашнім арештом.

    Зазначимо, Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду.

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    Теги: Віктор Медведчук прокуратура депутат арешт розслідування Опозиційна платформа — За життя державна зрада Ірина Венедіктова
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    Прокуратура завершила розслідування держзради Медведчука