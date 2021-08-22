Атака на Медведчука. Москаль назвав головну помилку Зеленського

«Навіщо було перекривати так звану «трубу Медведчука», яка давала Україні 1,5 млн тонн палива на рік?»

Відсторонення від обмінів полоненими Віктора Медведчука було помилкою влади. Також не треба було перекривати так звану «трубу Медведчука», яка «давала Україні 1,5 млн тонн палива на рік». Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів колишній очільник Закарпатської та Луганської ОДА Геннадій Москаль.

Москаль не розуміє, чому Медведчука відсторонили від обміну полоненими. «Якщо це виходило у Медведчука, то чому треба було робити з цього трагедію? Чомусь Порошенко з цього трагедії не робив», – зауважив колишній чиновник.

На зауваження, що в нардепа від проросійської політсили «Опозиційна платформа – За життя» не дуже виходило, Москаль нагадав випадок, коли домовленість про обмін трималася виключно на Медведчуку.

«Але ж ці «республіки» амністували шістьох жіночок, яких готові були віддати Медведчуку. Та Єрмак сказав, що їх треба віддати тільки йому. Ті, звісно, відповіли: ти хто такий, ми тебе не знаємо?» – розповів він.

За його словами, Україна досі залишається найбіднішою та однією з найнещасливіших країн в Європі через таку особливість українського виборця, як «синдром Порошенка».

«Тут може зіграти «синдром Порошенка», коли будуть голосувати за будь-кого, аби не за Зеленського. Наші люди спочатку біжать в один бік, потім встають і біжать в інший. Ми ж надалі лишаємось найбіднішою та однією з найнещасливіших країн в Європі. Подивіться, що робиться з цінами на олію, цукор, автогаз… Навіщо було перекривати так звану «трубу Медведчука», яка давала Україні 1,5 млн тонн палива на рік? Збройні сили заправлялися з цієї труби, «Укрзалізниця» і так далі. Зараз поставок нею нема, бо «Роснєфть» їх перекрила. Коли у людей питаєш – а навіщо ви голосували за людину без жодного досвіду, «уклоніста» від армії, вони кажуть, що не хотіли Порошенка. А зараз так само будуть не хотіти Зеленського», – пояснив він.

Також Москаль вважає неприпустимим використання РНБО для накладення санкцій на громадян України. «Якщо є ознаки фінансування тероризму чи створення терористичної організації, для цього є Кримінальний кодекс, але ж нікого не притягнули до відповідальності. Все це просто лусне у Верховному Суді. Якщо помітили, то зараз РНБО обороти зменшила, бо побачили, що СБУ давала їм фуфло, яке у суді не пройде», – прогнозує він.

До слова, президент Володимир Зеленський 18 серпня підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо окремих питань реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону. В указі є засекречені доручення Кабінету міністрів.

Днями соціологи презентували дослідження, у якому пояснили, з чого почалося падіння рейтингу Зеленського.