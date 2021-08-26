Медведчук подав другий позов проти України до Європейського суду з прав людини

Соратник Медведчука Ренат Кузьмін погрожує, що невдовзі українська влада потребуватиме хороших адвокатів

Народний депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подав другий позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України. Про це народний депутат від ОПЗЖ написав на своїй сторінці у Facebook.

«Медведчук подав другий позов до України в ЄСПЛ. Перший, як відомо, прийнятий до виробництва Європейським судом і може бути розглянутий в пріоритетному порядку вже найближчим часом. Цього разу мова йде про грубе порушення права на захист, права на справедливий суд і особисту свободу. Схоже, скоро української влади самої знадобляться хороші адвокати», – повідомив він.

Зазначимо, що перший позов Медведчука до ЕСПЛ, у якому він скаржився на «незаконні дії української влади» Медведчук подав ще у червні.

Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 20 серпня вона повідомила, що слідство у справі Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено.

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