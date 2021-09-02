  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Суд, де розглядають продовження арешту Медведчуку, оточили «тітушки»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На території суду перебуває група молодиків спортивної статури - Суд, де розглядають продовження арешту Медведчуку, оточили «тітушки»
    На території суду перебуває група молодиків спортивної статури
    Фото: Дмитро Хилюк / unian

    Засідання розпочалося з того, що прокурори долучили до матеріалів клопотання нові матеріали

    Печерський районний суд міста Києва розпочав розгляд клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному у державній зраді народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку. Як повідомляє «Уніан», в залі присутні понад 10 народних депутатів від ОПЗЖ.

    Засідання розпочалося з того, що прокурори долучили до матеріалів клопотання нові матеріали.

    Після цього суддею Світланою Волковою було оголошено перерву на годину, щоби адвокати Медведчука могли ознайомитись з цими матеріалами.

    Фото: unian
    Фото: unian

    Підтримати народного депутата до будівлі суду прийшли декілька десятків «тітушок».

    Нагадаємо, 31 серпня Медведчуку подовжили домашній арешт.

    Раніше народний депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подав другий позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України.

    Зазначимо, що перший позов Медведчука до ЕСПЛ, у якому він скаржився на «незаконні дії української влади» Медведчук подав ще у червні.

    Нагадаємо, 11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 20 серпня вона повідомила, що слідство у справі Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено.

    Читайте також:
    Теги: Віктор Медведчук суд депутат Опозиційна платформа — За життя тітушки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Суд, де розглядають продовження арешту Медведчуку, оточили «тітушки»