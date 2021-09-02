Суд, де розглядають продовження арешту Медведчуку, оточили «тітушки»

Засідання розпочалося з того, що прокурори долучили до матеріалів клопотання нові матеріали

Печерський районний суд міста Києва розпочав розгляд клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному у державній зраді народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку. Як повідомляє «Уніан», в залі присутні понад 10 народних депутатів від ОПЗЖ.

Засідання розпочалося з того, що прокурори долучили до матеріалів клопотання нові матеріали.

Після цього суддею Світланою Волковою було оголошено перерву на годину, щоби адвокати Медведчука могли ознайомитись з цими матеріалами.

Фото: unian

Підтримати народного депутата до будівлі суду прийшли декілька десятків «тітушок».

Нагадаємо, 31 серпня Медведчуку подовжили домашній арешт.

Раніше народний депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подав другий позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України.

Зазначимо, що перший позов Медведчука до ЕСПЛ, у якому він скаржився на «незаконні дії української влади» Медведчук подав ще у червні.

Нагадаємо, 11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 20 серпня вона повідомила, що слідство у справі Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено.

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