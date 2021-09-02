Кива лякає владу «Медведем», готовим на все

Скандальний народний депутат вважає, що його шеф Віктор Медведчук не боїться сісти до в’язниці

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук готовий не тільки до продовження домашнього арешту, а навіть сісти до в’язниці, оскільки це зробить його «символом для всіх». Таку заяву зробив соратник Медведчука, нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива в ефірі одіозного каналу «Перший незалежний» у середу, 1 вересня, коментуючи призначене судове засідання щодо продовження домашнього арешту своєму шефу.

У своєму виступі скандальний депутат порівнює Медведчука із «Медведем», який, на думку Киви, символізує боротьбу «боротьбу добра зі злом».

«Медвідь сьогодні – це символ боротьби добра зі злом, символ боротьби за життя, за мир. Ось що сьогодні лежить в основі нашої спільної позиції», – заявив одіозний нардеп.

Також у своєму виступі Кива порівняв президента Зеленського із маніяком, який «не зупиниться», а українців із «бродячими псами», які чомусь «ходять по світу з простягнутою рукою».

«Медвідь приїде на суд, і вони вручать йому нові підозри… домашній арешт. Вони навіть спробують його засудити. Так ось, і це ніколи не зламає цю людину. Якщо треба, він піде і до в’язниці. Там він стане непохитним символом для всіх. Це буде (ув'язнення Медведчука – ред.), мабуть, найбільшою помилкою влади», – підсумував Кива.

Зазначимо, що підозрюваному у державній зраді нардепу від прокремлівської партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку вручили клопотання про продовження строку домашнього арешту ще на два місяці. Питання щодо продовження арешту вирішуватиме Печерський суд столиці 2 вересня.

Нагадаємо, 11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 20 серпня вона повідомила, що слідство у справі Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено.

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