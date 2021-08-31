Медведчуку подовжили домашній арешт

Медведчук і далі буде вдома

Віктор Медведчук проведе під домашнім арештом ще два місяці

Підозрюваному у державній зраді нардепу від прокремлівської ОПЗЖ Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт на два місяці. Про це у вівторок, 31 серпня, у Telegram повідомив його колега по фракції Ренат Кузьмін.

«Сьогодні о 17:30 Медведчуку вручили нове клопотання про продовження строку домашнього арешту ще на два місяці. Мотивація: Медведчук повинен знаходитися під арештом, оскільки прокурор вважає, що він, Медведчук, може знищити матеріали кримінального провадження, з якими прокуратура почала його ознайомлювати», – написав Кузьмін.

Кузьмін також зазначив, що «Медведчук буде однозначно виправданий, а ЄСПЛ неминуче ухвалить рішення на його користь».

Нагадаємо, народний депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подав другий позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України.

Зазначимо, що перший позов Медведчука до ЕСПЛ, у якому він скаржився на «незаконні дії української влади» Медведчук подав ще у червні.

Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 20 серпня вона повідомила, що слідство у справі Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено.

Читайте також: