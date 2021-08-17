Сім’я Медведчука продала РФ нерухомості на $1,5 мільйона – ЗМІ

Комплекс об'єктів, розташованих на Південному березі Криму, купила російська податкова служба за гроші федерального бюджету РФ

Понад 1,5 мільйона доларів заробила кримська компанія, підконтрольна родині українського депутата, кума Путіна Віктора Медведчука, на продажі нерухомості у селищі Гаспра на Південному березі Криму. У кінці липня 2021 року ТОВ «Таврія-Інвест» закрило велику угоду з Федеральною податковою службою Росії, яка придбала у неї комплекс об'єктів, розташованих у межах Харакський парку – садово-паркового ансамблю, що має охоронний статус, пише Крим.Реалії.

12 липня на російському сайті держзакупівель був розміщений контракт на придбання п'яти об'єктів нерухомості: земельної ділянки площею трохи більше 1 гектара і чотирьох капітальних споруд – від 87,3 до 469,8 квадратних метрів. Замовником виступав федеральна бюджетна установа «Санаторій «Дніпро», який на сьогодні є відомчою здравницею Федеральної податкової служби Росії.

Ціна зазначеного у закупівлі комплексу нерухомості – понад 114 мільйонів рублів, що за поточним курсом Центробанку Росії еквівалентно сумі, яка перевищує 1,5 мільйона доларів.

Кадастрові номери земельних ділянок та будівель показали, що вони розташовані в селищі Гаспра, що у межах Великої Ялти – на Південному березі Криму.

Згідно договору купівлі-продажу, який отримало Крим.Реалії, гроші, витрачені на покупку нерухомості, були взяті з федерального бюджету Росії, за рахунок якого державна установа (якою юридично є санаторій «Дніпро» – «Главком») отримала субсидію «на придбання об'єктів капітального будівництва у державну власність Російської Федерації».

Вся нерухомість, яка стала предметом угоди, перебувала у власності продавця – ТОВ «Таврія-Інвест». Право власності на об'єкти капітального будівництва компанія поступово набувала з кінця січня до середини червня 2018 року. Власність на земельну ділянку виникла ще раніше – у листопаді 2015 року. З договору видно, що ділянка перейшла у власність компанії як внесок у її статутний капітал.

Земля з віковою історією

Земельна ділянка, як інформує російський реєстр нерухомості, має витягнуту форму і з південного боку фактично межує з Гаспринським пляжем. Крім того, ділянка розташована у західній частині Харакський парку – одного з найбільших пам'ятників садово-паркового мистецтва Південного берегу Криму, що має статус особливо охороняється природного території.

Харакський парк

Парк був розбитий у другій половині XIX століття на замовлення російського князя Георгія Романова. Ансамбль площею 17,5 гектарів оточував головний маєток князя, який також мав назву «Харакс» – на честь однойменної давньоримської фортеці, яка існувала на мисі Ай-Тодор у I-III століттях нашої ери. Розбивкою парку і проектуванням малих архітектурних форм керував Микола Краснов – відомий російський та югославський архітектор, який тривалий час обіймав посаду головного архітектора Ялти.

Після встановлення у Криму радянської влади у будівлі палацу був розміщений санаторій, який у 1955 році отримав назву «Дніпро». Після розпаду СРСР «Дніпро» перебував у розпорядженні Державної податкової служби України, а після анексії Криму його передали у відання російським податківцям. На даний час корпуси санаторію «Дніпро» розташовані на більшій частині Харакський парку.

«Рука Медведчука»

Продавець південнобережної нерухомості ТОВ «Таврія-Інвест» – кримська компанія, основним видом діяльності якої є управління нерухомим майном, інформує єдиний реєстр юридичних осіб Росії.

«Таврія-Інвест» також зареєстрована у Гаспрі – у 2,5 кілометрах на схід від земельної ділянки, проданої російській податковій службі. Засновниками «Таврії-Інвест» є три київських юрособи: ТОВ «ІК Спорт-Тур», ТОВ «ІК УкрКапітал» і ТОВ «ІК Терра-Інвест». Кінцевим бенефіціаром цих структур, згідно з українським реєстром юридичних осіб, є Оксана Марченко – відома українська телеведуча і дружина українського політика Віктора Медведчука.

Фото Facebook Оксани Марченко

Директором «Таврії-Інвест» є Інна Палій. Вона ж – номінальний засновник іншої пов'язаної з родиною Медведчука компанії - «ІК Таврія-Північ». Крім того, Палій вважалася директором ТОВ «Таврія-Капітал» - ще однієї структури зі схожою назвою, яка, правда, з листопада 2016 року перебуває у процесі ліквідації.

Мета продажу невідома

На території земельної ділянки у Гаспрі, яку «Таврія-Інвест» продала російській податковій, розташовані декілька будівель. Деякі з них історичні. Так, згідно інформації сервісу Яндекс-карти, там стоїть Дача професора Кронида Малишева – російського юриста, який працював до Жовтневого перевороту у Міністерстві юстиції Російської імперії, а також Будинок садівника Харакський парку. Обидві будівлі побудовані у другій половині XIX – на початку XX століття. Втім, незважаючи на це, ні у переліку об'єктів культурної спадщини, ні у списку виявлених об'єктів культурної спадщини Криму ці будинки не значаться. Таким чином, державний захист на ці історичні будівлі не поширюється.

За інформацією Крим.Реалії, приміщення Дачі професора Малишева та Будинку садівника тривалий час використовуються у рекреаційних цілях і здаються в оренду. Станом на літо 2020 року, ціна апартаментів у цих будівлях варіювалася в районі $200 за добу.

У березні минулого року почав діяти указ президента Росії, який забороняє іноземним громадянам мати у власності землю у 11 з 14 районів Кримського півострова. Тоді в окупаційному уряді Криму заявили, що іноземців мають рік, щоб розпорядитися землею, якою вони володіють, на свій розсуд. Втім, після закінчення зазначеного терміну голова комітету з майнових та земельних відносин російського парламенту Криму Євгенія Добриня запевнила, що поки що заходів щодо іноземців, які не розпорядилися своїми ділянками, вживати не плануєть. Чи пов'язана угода компанії, підконтрольної сім'ї Медведчука, з цим указом, Крим.Реаліі з'ясувати не вдалося.

Представники «Таврії-Інвест» не відповіли на дзвінки кореспондента за номером телефону, вказаним у профайлі юрособи у корпоративних агрегаторах. На момент виходу публікації у прес-службі Віктора Медведчука і Оксани Марченко також не відповіли на запит Крим.Реалії.

Джерело: Крим.Реалії