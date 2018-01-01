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    Суд ще не отримав клопотання про запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки

    Прокуратура повідомила, що клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ноздровської вже направлено до Вишгородського райсуду
    До Вишгородського районного суду Київської області досі не надійшло клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві юристки Ірини Ноздровської. Про це сказала прес-секретар суду Вікторія Ніколаєнко. [READ_MORE] «Повідомляємо, що на даний час клопотання щодо обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного у вбивстві
    • Сьогодні, 15:16
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    Прокуратура повідомила, що клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ноздровської вже направлено до Вишгородського райсуду

    До Вишгородського районного суду Київської області досі не надійшло клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві юристки Ірини Ноздровської.

    Про це сказала прес-секретар суду Вікторія Ніколаєнко.

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    «Повідомляємо, що на даний час клопотання щодо обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного у вбивстві Ноздровської до суду не надходило. Як тільки надійде клопотання до суду — ми вийдемо, повідомимо вам час розгляду, залу», - сказала Ніколаєнко.

    Варто зазначити, що попередньо засідання Вишгородського райсуду з цього питання анонсувалося на 14 годину.

    Тим часом на сайті прокуратури Київської області з'явилося повідомлення про те, що клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ноздровської вже направлено до Вишгородського райсуду. 

    Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки.

    Підозрюваний у вбивстві правозахисниці не розкаюється у скоєному й не збирається каятися, і про жодне його відверте зізнання не йдеться. 

    У понеділок ввечері затриманому було оголошено про підозру. Водночас адвокат сім’ї Ноздровської заявив, що правоохоронці затримали «не того».

    Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

    Джерело: Укрінформ

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