Суд ще не отримав клопотання про запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки
- Сьогодні, 15:16
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Прокуратура повідомила, що клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ноздровської вже направлено до Вишгородського райсуду
До Вишгородського районного суду Київської області досі не надійшло клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві юристки Ірини Ноздровської.
Про це сказала прес-секретар суду Вікторія Ніколаєнко.
«Повідомляємо, що на даний час клопотання щодо обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного у вбивстві Ноздровської до суду не надходило. Як тільки надійде клопотання до суду — ми вийдемо, повідомимо вам час розгляду, залу», - сказала Ніколаєнко.
Варто зазначити, що попередньо засідання Вишгородського райсуду з цього питання анонсувалося на 14 годину.
Тим часом на сайті прокуратури Київської області з'явилося повідомлення про те, що клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ноздровської вже направлено до Вишгородського райсуду.
Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки.
Підозрюваний у вбивстві правозахисниці не розкаюється у скоєному й не збирається каятися, і про жодне його відверте зізнання не йдеться.
У понеділок ввечері затриманому було оголошено про підозру. Водночас адвокат сім’ї Ноздровської заявив, що правоохоронці затримали «не того».
Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.
Джерело: Укрінформ