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    Суд над підозрюваним у вбивстві Ноздровської збереться о 14:00

    Суд відбудеться сьогодні у Вишгороді
    Вишгородський райсуд сьогодні о 14:00 обере запобіжний захід підозрюваному у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це  повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах, пише УНН. «Суд відбудеться сьогодні у Вишгороді о 14:00», - сказав співрозмовник агентства. У понеділок ввечері глава МВС Арсен Аваков
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    Вишгородський суд 

    Суд відбудеться сьогодні у Вишгороді

    Вишгородський райсуд сьогодні о 14:00 обере запобіжний захід підозрюваному у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це  повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах, пише УНН.

    «Суд відбудеться сьогодні у Вишгороді о 14:00», - сказав співрозмовник агентства.

    У понеділок ввечері глава МВС Арсен Аваков повідомив, що інформація про затриманого підозрюваного в убивстві юристки Ірини Ноздровської буде розкрита 9 січня.

    Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки.

    Підозрюваний у вбивстві правозахисниці не розкаюється у скоєному й не збирається каятися, і про жодне його відверте зізнання не йдеться. 

    У понеділок ввечері затриманому було оголошено про підозру. Водночас адвокат сім’ї Ноздровської заявив, що правоохоронці затримали «не того».

    Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

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