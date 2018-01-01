Суд над підозрюваним у вбивстві Ноздровської збереться о 14:00

Суд відбудеться сьогодні у Вишгороді

Вишгородський райсуд сьогодні о 14:00 обере запобіжний захід підозрюваному у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах, пише УНН. «Суд відбудеться сьогодні у Вишгороді о 14:00», - сказав співрозмовник агентства. У понеділок ввечері глава МВС Арсен Аваков



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Вишгородський суд

Суд відбудеться сьогодні у Вишгороді

Вишгородський райсуд сьогодні о 14:00 обере запобіжний захід підозрюваному у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах, пише УНН.

«Суд відбудеться сьогодні у Вишгороді о 14:00», - сказав співрозмовник агентства.

У понеділок ввечері глава МВС Арсен Аваков повідомив, що інформація про затриманого підозрюваного в убивстві юристки Ірини Ноздровської буде розкрита 9 січня.

Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки.

Підозрюваний у вбивстві правозахисниці не розкаюється у скоєному й не збирається каятися, і про жодне його відверте зізнання не йдеться.

У понеділок ввечері затриманому було оголошено про підозру. Водночас адвокат сім’ї Ноздровської заявив, що правоохоронці затримали «не того».

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.