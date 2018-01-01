Суд у справі Коханівського перенесли на 25 січня

Суд перенесли через неявку потерпілого Руслана Качмали

Святошинський районний суд переніс засідання у справі лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського, якого затримали за стрілянину з незареєстрованого травматичної зброї. Про це повідомляє «Радіо Свобода». «Суддя Іван Бандура прийняв це рішення, оскільки обвинувачений і його захисник подали



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Фото: Радіо Свобода Микола Коханівський у суді, 11 січня 2018 року

Суд перенесли через неявку потерпілого Руслана Качмали

Святошинський районний суд переніс засідання у справі лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського, якого затримали за стрілянину з незареєстрованого травматичної зброї.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Суддя Іван Бандура прийняв це рішення, оскільки обвинувачений і його захисник подали клопотання про перенесення через неявку до суду потерпілого Руслана Качмали», - йдеться в повідомленні.

У той же час прокурор Яніна Паламарчук не підтримала клопотання про перенесення. Вона заявила, що можна проводити засідання, оскільки неявка потерпілого не перешкоджає розгляду справи.

Однак Коханівський сказав, що не визнає своєї провини і виступив проти продовження засідання без Качмалы.

Адвокат Коханівського сказала, що потерпілий співробітник правоохоронної системи і це призвело до порушення під час досудового розслідування.

Як відомо, 23 жовтня у Святошинському суді почали обирати запобіжний захід Коханівському, підозрюваному в завданні поранень із травматичного пістолета одному з командирів «Правого сектору» Руслану Качмалі. Засідання затягли за північ. Суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка. При цьому соратники Коханівського визнали таке рішення незаконним і вимагали негайного розгляду питання, результатом якого, повинно стати звільнення лідера «Добровольчого руху ОУН» з-під варти.

Активісти стали споруджувати барикади, намагаючись перешкодити вивезенню Коханівського. Поліцейські застосували силу, у залі розпорошили сльозогінний газ.

Коханівський стверджує, що не планував утечі зі Святошинського суду, де виникли заворушення.

Через погром у приміщенні суду правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею щодо пошкодження майна, винуватцям загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці затримали активістів та вивели із залу суду.

24 жовтня у Святошинському суді продовжили розгляд справи Коханівського.