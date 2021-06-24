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    Суд виніс вирок командиру луганського «Беркута» за побиття людей під час Революції Гідності

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    У 2015 році ексберкутівця Валерія Костенка оголосили у розшук, оскільки він переховується на непідконтрольних територіях Донбасу<b></b> - Суд виніс вирок командиру луганського «Беркута» за побиття людей під час Революції Гідності

    У 2015 році ексберкутівця Валерія Костенка оголосили у розшук, оскільки він переховується на непідконтрольних територіях Донбасу

    Потерпілі у справі задоволені тим, що справа дійшла до вироку, але вважають, що покарання могло бути і більшим

    Суд заочно засудив командира луганського «Беркута» Валерія Костенка до чотирьох років в’язниці у справі про побиття протестувальників і журналістів перед Черкаською ОДА 23-27 січня 2014 року.

    Як повідомили в «Адвокатській дорадчій групі», засуджений нині у розшуку.

    Валерія Костенка визнали винним у ч. 1 ст. 171 КПК (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 365 КПК (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

    Як відомо у 2015 році ексберкутівця оголосили у розшук, оскільки він переховується на непідконтрольних територіях Донбасу та ухилявся від явки до органу досудового розслідування.

    Як зазначають в «Адвокатській дорадчій групі», потерпілі у справі Олег Собченко та Станіслав Кухарчук задоволені тим, що справа дійшла до вироку, але вважають, що покарання могло бути і більшим.

    Нагадаємо, 23 січня 2014 року протестувальники зайняли нижні поверхи Черкаської ОДА. За декілька годин силовики відбили будівлю та заарештували кілька десятків людей.

    26 січня у Черкасах пройшло народне віче – протестувальники вимагали звільнення голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Тулуба та голови Черкаської обласної ради Валерія Черняка.

    Вночі 27 січня на Соборну площу, розташовану навпроти приміщення «Будинку Рад», з Києва прибули автомайданівці. Вони, зокрема, вимагали звільнення осіб, що були затримані 23-24 січня. Їх жорстко розігнав «Беркут».

    Раніше повідомлялося, що беркутівців, причетних до розстрілів на Майдані, судитимуть заочно.

    У середині червня двох «беркутівців» засудили до трьох років в'язниці.

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    Теги: суд Революція Гідності Черкаси Небесна сотня (Євромайдан) Беркут Луганськ вирок
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    Суд виніс вирок командиру луганського «Беркута» за побиття людей під час Революції Гідності