Музею Революції Гідності ще нема, а кримінальні справи вже є. Хто піде під суд

Під час конкурсу на проєкт Музею Революції Гідності бухгалтер Мінкультури заплатив зайві майже пів мільйона гривень

Колишнього головного бухгалтера Міністерства культури України судитимуть через надлишкове перерахування 420 тис. грн компанії, яка проводила конкурс на проєкт Музею Революції Гідності. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього начальника управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головного бухгалтера Міністерства культури України, який безпідставно перерахував 420 тис. гривень компанії-нерезиденту (ч. 2 ст. 367 КК України)», – йдеться в повідомленні.

У ході досудового розслідування встановлено та документально підтверджено, що між Міністерством культури України та компанією-нерезидентом укладено договір про надання послуг з організації та проведення Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проєктів на кращу проєктну пропозицію щодо об’єкта «Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності».

Відповідно договору загальна вартість послуги становила 2,5 млн гривень. Оплата послуг здійснювалась за рахунок коштів державного бюджету України.

Так, Міністерством культури здійснено дві оплати за вказані послуги в іноземній валюті на 23 та 52 тис. євро відповідно.

Водночас, колишній головний бухгалтер Міністерства культури під час оплати послуг в євро не пересвідчився у правильності сплати суми коштів за договором, підписав платіжне доручення щодо перерахування коштів з рахунку Міністерства на рахунок компанії-нерезидента та сплатив на 12 тис. євро більше, ніж необхідно, у тому числі зайвої оплати комісійної винагороди банку за купівлю іноземної валюти і комісійної винагороди за банківські послуги. В перерахунку в національну валюту збитки становлять близько 420 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду Києва для розгляду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

До слова, у травні німецьке архітектурне бюро «Kleihues + Kleihues» передало Україні майнові авторські права на проєкт Музею Революції Гідності.

У квітні цього року на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві розпочався демонтаж тимчасової конструкції Виставково-освітнього простору «М3: Майдан. Меморіал. Музей», відому як «Куб». «Куб» був урочисто відкритий у листопаді 2019 року. Він розташований на місці, де невдовзі розпочнеться будівництво Музею Майдану.