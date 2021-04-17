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    Стало відомо, хто з депутатів облради Одещини підтримав увічнення імен «беркутівців» (документ)

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    Одеська обласна рада - Стало відомо, хто з депутатів облради Одещини підтримав увічнення імен «беркутівців» (документ)

    Одеська обласна рада

    Фото: usionline.com

    Вшанування «Беркута» підтримали 33 члени зборів, включно з усіма депутатами Шарія

    Депутатка Одеської обласної ради від «Партії Шарія» Яна Фрейман запропонувала додати до тих, чиї імена буде вшановано в майбутньому меморіалі «Сади пам’яті», загиблих на Майдані бійців міліцейського спецпідрозділу «Беркут».

    Її пропозиція розглядалася на останній сесії облради у п’ятницю, 16 квітня 2021 року, й не отримала потрібної кількості голосів, повідомляє Думская.net, в розпорядженні якої є дані поіменного голосування.

    Фрейман сказала, що слід увічнити на алеї пам’яті Небесної Сотні імена бійців «Беркута».

    «Беркутівці – це такі ж люди, у яких є сім’ї», – сказала вона.

    Питання винесли на голосування, але рішення прийнято не було. Вшанування «Беркута» підтримали 33 члени зборів, включно з усіма депутатами Шарія. Ще семеро депутатів Одеьскої облради було проти, п’ятеро утрималися, не голосували 39.

    Всі голоси проти дала фракція «Європейської Солідарності». Ще три її депутати не голосували (двоє були відсутні).

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    ОПЗЖ була за: 20 депутатів натиснули зелену кнопку, четверо не голосували.

    У «Батьківщині» стався розкол: з семи депутатів один утримався, четверо не голосували, але дві людини були за «Беркут» – колишній начальник одеської міліції Володимир Босенко і фермер Олег Казимиров.

    «Слуги народу» в цілому поправку не підтримали: двоє утрималися, 13 голосування проігнорували. «За» був тільки Олексій Семенцов – ще один колишній міліціонер, який за Януковича очолював обласне управління по боротьбі з торгівлею людьми.

    У фракції «За майбутнє» голоси розділилися: четверо за, двоє утрималися, четверо не голосували (двох не було фізично). З шаріївцями солідарні Юрій Карабаджак (фермер з колишнього Арцизького району), Трифон Антів, Руслан Греков і екснардеп Олександр Урбанський.

    Депутати від партії «Довіряй ділам» одеського міського голови Геннадія Труханова не голосувала в повному складі.

    Нагадаємо, колишній одеський соратник Шарія через суд вимагає поновити його в партії і на посаді голови облорганізації.

    Теги: Небесна сотня (Євромайдан) Одещина партії Беркут фракція
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