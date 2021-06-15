СБУ відкрила справу проти депутата-українофоба від ОПЗЖ

Депутат вважає Революцію Гідності «переворотом» та зневажає державну мову

Служба безпеки України СБУ зареєструвала кримінальну справу проти депутата та глави Харківської міської організації ОПЗЖ Андрія Лесика.

Як повідомив у Facebook нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин, який і поскаржився в СБУ на Лесика, кілька тижнів тому в ефірі «4 каналу» депутат Харківської міської ради Андрій Лесик назвав Революцію Гідності «вооруженным захватом власти и переворотом», що прямо суперечить, зокрема, й постанові Верховної Ради України № 1240-ІХ, від 17.02.2021 року, в якій чітко встановлено, що Революція Гідності є одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Також Лесик говорив про те, що скоро «Украину разменяют», «закроют», «мы стоим на пороге большого шухера» і тд.

«На мою думку, і я радий, що СБУ погоджується, Андрій Лесик наговорив на публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинені представником влади з використанням засобів масової інформації, покарання за які передбачено у ст. 109 КК аж до 5 років позбавлення волі», – написав Юрчишин.

Зазначимо, раніше Лесик відмовився виступати українською та назвав Майдан «збройним переворотом» (відео).

А у травні Лесик, якого Кернес позбавив депутатського мандату за носіння георгіївської стрічки у 2016 році, не оминув тему Дня перемоги. есик заполонив вулиці й проспекти бордами з гаслом «Фашизм не пройде!». Зі своєї сторінки Лесик закликав долучитись до ходи «Бессмертный полк» із портретами ветеранів та автопробігу.