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    СБУ відкрила справу проти депутата-українофоба від ОПЗЖ

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    Депутат Харківської міської ради Андрій Лесик не вперше потрапляє у сканадл - СБУ відкрила справу проти депутата-українофоба від ОПЗЖ
    Депутат Харківської міської ради Андрій Лесик не вперше потрапляє у сканадл
    Фото: ОПЗЖ

    Депутат вважає Революцію Гідності «переворотом» та зневажає державну мову

    Служба безпеки України СБУ зареєструвала кримінальну справу проти депутата та глави Харківської міської організації ОПЗЖ Андрія Лесика.

    Як повідомив у Facebook нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин, який і поскаржився в СБУ на Лесика, кілька тижнів тому в ефірі «4 каналу» депутат Харківської міської ради Андрій Лесик назвав Революцію Гідності «вооруженным захватом власти и переворотом», що прямо суперечить, зокрема, й постанові Верховної Ради України № 1240-ІХ, від 17.02.2021 року, в якій чітко встановлено, що Революція Гідності є одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

    Також Лесик говорив про те, що скоро «Украину разменяют», «закроют», «мы стоим на пороге большого шухера» і тд.

    «На мою думку, і я радий, що СБУ погоджується, Андрій Лесик наговорив на публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинені представником влади з використанням засобів масової інформації, покарання за які передбачено у ст. 109 КК аж до 5 років позбавлення волі», – написав Юрчишин.

    Зазначимо, раніше Лесик відмовився виступати українською та назвав Майдан «збройним переворотом» (відео).

    А у травні Лесик, якого Кернес позбавив депутатського мандату за носіння георгіївської стрічки у 2016 році, не оминув тему Дня перемоги. есик заполонив вулиці й проспекти бордами з гаслом «Фашизм не пройде!». Зі своєї сторінки Лесик закликав долучитись до ходи «Бессмертный полк» із портретами ветеранів та автопробігу.

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    Теги: Харків СБУ депутат Революція Гідності Опозиційна платформа — За життя партія Голос Ярослав Юрчишин фашизм
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    СБУ відкрила справу проти депутата-українофоба від ОПЗЖ