Президент країни-агресора знову заговорив про «кривавий держпереворот» в Україні

Путін переконував ЗМІ, що Росія веде себе «адекватно загрозам»

Президент Росії Володимир Путін вкотре повторив свою заїжджену фразу про «кривавий держпереворот» в Україні. Про це він сказав на прескоференції після зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Так, Путін переконував ЗМІ, що Росія веде себе «адекватно загрозам».

«Якщо на Заході вважають, то це не означає, що це так і є. Дозвольте послати шайбу у відповідь. Вихід США з ПРО в 2002 році – непередбачувано. Вихід з договору в 2019 році – що стабільного? Вихід з договору щодо відкритого неба – що тут стабільного? А що стабільного в тому, що підтримали переворот в Україні? Ні, треба було кривавий держпереворот, який привів до наслідків. І ви вважаєте, що ми ведемо себе непередбачувано? Ми ведемо адекватно загрозам», – сказав Путін.

Глава Кремля також згадав про експрезидента-втікача Віктора Януковича, який у 2014 році «вже був готовий» провести нові вибори, проте захід підтримав позицію протестувальників на Майдані.

Путін також заявив, що Байден пояснив свої слова про «вбивцю».

Як відомо, зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося.

До слова, репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.

Як відомо, у середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.