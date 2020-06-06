Суд взяв під варту учасників банди поліцейських у Павлограді, – ДБР



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Учасники банди поліцейських у Павлограді ГУНП в Дніпропетровській області Фото ДБР

Запобіжний захід обрали для сімох поліцейських

Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави сімом учасникам банди поліцейських, до складу якої входили начальник, заступник начальника відділу поліції, начальник одного із секторів та 4 оперативники Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській обл. Про це повідомляється на сайті ДБР.

Правоохоронці підозрюються у створенні злочинної організації, перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, скоєнні крадіжок, незаконному поводженні зі зброєю, а також незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.

За попередньою версією слідства, керівник відділу поліції спільно з підлеглими вирішили штучно збільшити показники оперативно-розшукової діяльності. Для цього вони фальсифікували матеріали кримінальних проваджень.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав оцінку діям правоохоронців у Павлоградському відділі поліції, де раніше було виявлено банду поліцейських, яка з допомогою катування та залякування намагалася фабрикували штучні докази для подальшого виявлення та швидкого розслідування неіснуючих злочинів.

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