Президент Зеленський пояснив, чому Авакова не відправляють у відставку



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Президент каже, що розуміє протести, але переконаний, що міністр повинен довести до кінця гучні справи

Президент вважає, що гучні справи мають бути доведені до кінця

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повинен довести до кінця розслідування вбивства Павла Шеремета.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами 6 червня у Заліссі.

Президент каже, що розуміє протести, але переконаний, що міністр повинен довести до кінця гучні справи за які відповідає.

«Я розумію через що страйк. Я чесно відповідав на це питання, якщо людина взялася за якусь сенсаційну гучну справу, вона повинна її довести і не повинна її кидати. Якраз, я боявся, щоб через звільнення Рябошапки у нас не виникло питань із справою Гандзюк. Вона продовжилась ця справа і я думаю, що її доведуть до кінця і замовників буде посаджено за ґрати. Така сама ситуація з паном Арсеном Борисовичем. Я вважаю, що він повинен закінчити справу Шеремета. Для суспільства він стейкхолдер цієї ситуації, він повинен її довести до кінця», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 5 червня Верховна Рада розпочала засідання із вимоги щодо відставки Арсена Авакова, зокрема через події у Кагарлику та Броварах. Вдень у Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Документ вже підписали 56 нардепів.

У цей час в Києві десятки людей вийшли під стіни парламенту, вимагаючи відправити очільника МВС у відставку. Один із учасників мітингу підпалив себе на знак протесту проти Авакова.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Проєкт постанови після реєстрації передано на розгляд керівництву парламенту.

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