Зеленський привітав журналістів: «я вже сповна відчув гостроту вашого пера»



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Володимир Зеленський

Президент побажав журналістам сил і натхнення

Президент України Володимир Зеленський привітав журналістів з професійним святом. Привітання опубліковане на сторінці Володимира Зеленського у Фейсбуці.

«Допитливі, оперативні, уважні до деталей, швидкі на слово й ноги, інколи настирливі, але завжди із загостреним почуттям справедливості. Це все – про наших українських журналістів.

І хоч за перший рік на посаді Президента я вже сповна відчув гостроту вашого пера, але не припиню вас поважати й захищати. І надалі відповідатиму на ваші запитання. Навіть у несподіваних місцях та умовах! Як-от за кермом велосипеда. Бо ви – це запорука демократії та розвитку громадянського суспільства і ще один канал спілкування влади та народу. Ви й самі – четверта влада. А влада – це ще й відповідальність. Про це теж не слід забувати. Сил і натхнення вам, шановні журналісти! Зі святом!», –йдеться у привітання Зеленського.

Володимир Зеленський додав фото із відомими українськими журналістами у парку на велосипедній прогулянці

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повинен довести до кінця розслідування вбивства Павла Шеремета. Тому Авакова не відправляють у відставку.