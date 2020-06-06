Фабрикування доказів у Павлоградському відділі поліції: Аваков заявив про тотальні перевірки



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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про перевірки і скорочення у Павлоградському відділі поліції

«Мова йде не лише про Павлоградський відділ поліції, але й про інші правоохоронні органи області», – Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав оцінку діям правоохоронців у Павлоградському відділі поліції, де раніше було виявлено банду поліцейських, яка з допомогою катування та залякування намагалася фабрикували штучні докази для подальшого виявлення та швидкого розслідування неіснуючих злочинів. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

«Правоохоронці замість захисту і забезпечення безпеки громадян, займалися злочинною діяльністю», – сказав Аваков.

«Внутрішня безпека НПУ, ДБР та СБУ провели слідчі дії. Результат розслідування – співпраця правоохоронців з наркоторговцями та іншими злочинцями. З сьогоднішнього дня ми починаємо тотальне відпрацювання регіону», - заявив Арсен Аваков.

Міністр наголосив, що мова йде не лише про Павлоградський відділ поліції, але й про інші правоохоронні органи області.

«Саме тому, на цю проблему ми будемо дивитись дуже комплексно – на взаємодію з усіма органами влади та між собою. Мене принципово не влаштовує розповсюдження наркотиків, як у всій Дніпропетровській області, так і в Павлоградському районі», - підкреслив він.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що заступник міністра Олександр Гогілашвілі окремо координуватиме питання боротьби з наркозлочинністю в області.

Голова Нацполіції Ігор Клименко прийняв рішення про переформатування Павлоградського відділу поліції, разом з чотирма кущовими підрозділами, що до нього входять.

«Окрім розформування Павлоградського відділу поліції, будуть оптимізовані структури кримінальної поліції, превенції та підрозділів досудового розслідування. Особи, які претендуватимуть на керівні посади та особи, які проходять по базі внутрішньої безпеки, будуть змушені пройти процедуру перевірки на поліграфі. Після перевірок буде скорочено до 20% керівних посад», - заявив голова Нацполіції.

Наразі всіх працівників відділу вивели за штат. Окремо проводиться службова перевірка за фактом фальсифікації службових матеріалів.

Тимчасовим керівником відділку призначено начальника Департаменту внутрішньої безпеки полковника Ігоря Мартищука. Протягом наступних трьох тижнів буде сформовано нову команду, працівники якої пройдуть атестацію.

За рішенням голови НПУ, обов’язкову перевірку та переатестацію пройдуть близько 500 працівників Павлоградського відділу та його чотирьох підрозділів.

Заступник голови Нацполіції Вадим Троян очолить оперативний штаб, який проведе профілактичні заходи по відпрацюванню злочинності у регіоні. Вже наступного тижня планується посилити добові наряди та оперативні підрозділи, крім того запровадити посилене патрулювання. Будуть розгорнуті додаткові контрольно-пропускні пункти, маршрути та пости. Окремо будуть проведені слідчі та розшукові дії, виявлятимуть осіб, які налагодили незаконне постачання зброї та боєприпасів. Особливо пильну увагу приділять боротьбі з наркозлочинністю.

Нагадаємо, 4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.

За попередньою версією слідства, керівник відділу поліції спільно з підлеглими вирішили штучно збільшити показники оперативно-розшукової діяльності. Для цього вони фальсифікували матеріали кримінальних проваджень.

Зловмисники, зокрема, залякували й катували підозрюваних для отримання "потрібних" показань, фабрикували штучні докази для подальшого виявлення і швидкого розслідування неіснуючих злочинів.

Так, під час проведення понад 20 обшуків співробітники спецслужби вилучили матеріали фальсифікованих кримінальних проваджень, засоби для катувань та інші докази, що підтверджують злочинну діяльність співробітників поліції.

У рамках кримінального провадження, порушеного за ч.3 ст.28, ч.2 ст.365, ч.2 ст.307, ч.2 ст.372, ч.2 ст.383, с.255 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали сімох учасників угруповання, зокрема начальника Павлоградського відділу поліції.