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    ДБР затримало сімох учасників банди поліцейських, серед яких два керівники відділу поліції

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    <span>За місцем роботи та проживання затриманих проведені санкціоновані обшуки</span> - ДБР затримало сімох учасників банди поліцейських, серед яких два керівники відділу поліції
    За місцем роботи та проживання затриманих проведені санкціоновані обшуки
    Фото: dbr.gov.ua

    Правоохоронці, задля підвищення показників у роботі, змушували людей вчиняти злочини (крадіжки, збувати наркотики, зброю тощо), здійснюючи тиск та насильство

    Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, спільно  з працівниками Головного оперативного управління ДБР та працівниками СБУ за процесуального керівництва прокуратури Київської області затримали начальника та заступника Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполції в Дніпропетровській області, начальника сектору цього ж відділу поліції та чотирьох оперативних працівників.

    Слідством встановлено, що протягом 2019-2020 років правоохоронці, задля підвищення показників у роботі поліції, змушували громадян вчиняти злочини (крадіжки, збувати наркотичні засоби, зброю та ін.), здійснюючи психологічний тиск та насильство. За вчинення злочинів поліцейські надавали потерпілим гроші та наркотичні речовини. У подальшому притягували їх до кримінальної відповідальності.

    Слідчі ДБР затримали сімох правоохоронців в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За місцем роботи та проживання затриманих проведені санкціоновані обшуки.

    Наразі всім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні ряду злочинів, у тому числі тяжких. До Голосіївського районного суду міста Києва подано клопотання про обарання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.  

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    ДБР затримало сімох учасників банди поліцейських, серед яких два керівники відділу поліції
    ДБР затримало сімох учасників банди поліцейських, серед яких два керівники відділу поліції
    ДБР затримало сімох учасників банди поліцейських, серед яких два керівники відділу поліції
    ДБР затримало сімох учасників банди поліцейських, серед яких два керівники відділу поліції
    ДБР затримало сімох учасників банди поліцейських, серед яких два керівники відділу поліції
    ДБР затримало сімох учасників банди поліцейських, серед яких два керівники відділу поліції
    ДБР затримало сімох учасників банди поліцейських, серед яких два керівники відділу поліції
    ДБР затримало сімох учасників банди поліцейських, серед яких два керівники відділу поліції
    ДБР затримало сімох учасників банди поліцейських, серед яких два керівники відділу поліції
    ДБР затримало сімох учасників банди поліцейських, серед яких два керівники відділу поліції
    Фото: dbr.gov.ua

    Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених:

    • ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією);
    • ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів);
    • ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб);
    • ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
    • ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

    Досудове розслідування триває.

    СБУ кримінал гроші наркотики розслідування
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