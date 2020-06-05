ДБР затримало сімох учасників банди поліцейських, серед яких два керівники відділу поліції



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За місцем роботи та проживання затриманих проведені санкціоновані обшуки Фото: dbr.gov.ua

Правоохоронці, задля підвищення показників у роботі, змушували людей вчиняти злочини (крадіжки, збувати наркотики, зброю тощо), здійснюючи тиск та насильство

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, спільно з працівниками Головного оперативного управління ДБР та працівниками СБУ за процесуального керівництва прокуратури Київської області затримали начальника та заступника Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполції в Дніпропетровській області, начальника сектору цього ж відділу поліції та чотирьох оперативних працівників.

Слідством встановлено, що протягом 2019-2020 років правоохоронці, задля підвищення показників у роботі поліції, змушували громадян вчиняти злочини (крадіжки, збувати наркотичні засоби, зброю та ін.), здійснюючи психологічний тиск та насильство. За вчинення злочинів поліцейські надавали потерпілим гроші та наркотичні речовини. У подальшому притягували їх до кримінальної відповідальності.

Слідчі ДБР затримали сімох правоохоронців в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За місцем роботи та проживання затриманих проведені санкціоновані обшуки.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні ряду злочинів, у тому числі тяжких. До Голосіївського районного суду міста Києва подано клопотання про обарання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією);

ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів);

ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Досудове розслідування триває.