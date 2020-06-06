«В Україні бути журналістом – небезпечно, і ситуацію потрібно докорінно змінювати» – Генпрокурор



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«Додатковим фактором ризику для журналістів є війна» - Венедіктова

Цього року в Україні через злочини проти журналістів розслідувалося більше 400 кримінальних проваджень

Цього року українськими правоохоронцями розслідувалося понад 400 кримінальних проваджень через злочини проти представників ЗМІ.

Про це у відеозверненні сказала генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

«У поточному році правоохоронцями розслідувалося більш як 400 кримінальних проваджень цієї категорії. Завдяки вжитим додатковим заходам наразі вже завершено досудове розслідування у понад сотні таких проваджень», – поінформувала Венедіктова.

Вона зазначила, що за порушення прав журналістів підозру цьогоріч оголошено майже двом десяткам осіб. Зокрема, наприкінці квітня повідомлено про підозру особі, яка в серпні минулого року перешкоджала законній професійній діяльності трьох журналістів телеканалу «112 Україна» щодо висвітлення діяльності лісопереробного підприємства. Наразі триває слідство.

Також Венедіктова поінформувала, що за 5 місяців до суду вже скеровано близько 10 обвинувальних актів.

Генпрокурор визнала, що в Україні бути журналістом – небезпечно, і ситуацію потрібно докорінно змінювати.

«Гонгадзе, Шеремет, Веремій, Сергієнко, Бузина – в жодному з цих вбивств ще не поставлено законну крапку. Тим часом журналісти продовжують зазнавати перешкоджання професійній діяльності, тиску, отримувати погрози застосування насильства і піддаватися фізичній розправі. Журналістів переслідують за критику чи викриття, у них незаконно вилучають зібраний матеріал, відбирають техніку, б’ють. Всі ці факти неодмінно мають перевірятися органами правопорядку і на кожен з них має бути відповідна оперативна реакція», – наголосила Венедіктова.

Додатковим фактором ризику для журналістів, як зазначила генпрокурор, є війна.

«В умовах збройного конфлікту непоодинокі випадки викрадення кореспондентів та операторів представниками незаконних збройних формувань, переслідування їх на окупованих територіях. В Криму маємо факти незаконних затримань громадянських журналістів», – сказала Венедіктова.

Вона нагадала, що в березні Офіс генерального прокурора створив робочу групу для постійного моніторингу та аналізу стану нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях цієї категорії, активізації всіх процесів у них.

Як повідомлялося, НСЖУ з початку цього року зафіксувала 30 нападів на журналістів.

В Україні сьогодні, 6 червня, відзначається День журналіста. Свято встановлено згідно з указом Президента України 25 травня 1994 року.