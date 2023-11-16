Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд закрив засідання у справі ексголови СБУ у Криму Кулініча

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд закрив засідання у справі ексголови СБУ у Криму Кулініча
16 липня 2022 року СБУ затримала колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча
фото ілюстративне

Кулініча судитимуть у справі про держзраду

Шевченківський районний суд Києва в четвер, 16 листопада, закрив засідання у справі колишнього голови кримської СБУ Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє Бабель. Про це розповів адвокат Дмитро Паламарчук, передає «Суспільне».

«Так, суд постановив, що розгляд відбуватиметься в закритому режимі. Кулінич не боїться ані відкритого режиму, ані обвинувачень. Ми навпаки хочемо, щоб був відкритим судовий розгляд. Кулінич вважає всі обвинувачення проти нього нікчемними і хоче гласності. Наразі поки відкритим буде оголошення вироку. Я не виключаю, що процес може йти в закритому режимі, через те, що одним зі свідків має бути Іван Баканов, але прокурор саме на цьому не зауважував», – розповів правозахисник.

Зазначається, що таке рішення колегія суддів Шевченківського районного суду Києва на чолі з Оксаною Голуб ухвалила за клопотанням прокурора Дениса Ковінько.

Нагадаємо, що 16 липня 2022 року СБУ затримала колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча через державну зраду.

За версією слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ Олег Кулініч шпигував на користь країни-агресора, займався розстановкою «своїх людей» у правоохоронних органах України та підбурював громадян до державної зради.

Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Читайте також: Співпраця ексначальника СБУ в Криму з Росією: з’явилися нові докази
Теги: Крим в'язниця державна зрада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Силовики затримали ексголову Управління СБУ у Криму Кулініча у липні 2022 року
Ексочільник СБУ в Криму Кулініч постане перед судом за держзраду
3 липня, 11:22
Силовики затримали ексголову Управління СБУ у Криму Кулініча у липні 2022 року
Чи віддасть Україна Кулініча Росії в обмін на полонених: роз'яснення правоохоронців
5 квiтня, 14:08
Слідчі повідомили Кулінічу про підозру за трьома статтями
Екссиловика в Криму Кулініча заарештували без можливості внесення застави
18 липня, 2022, 21:10

Кримінал

Суд закрив засідання у справі ексголови СБУ у Криму Кулініча
Суд закрив засідання у справі ексголови СБУ у Криму Кулініча
Нацполіція підтвердила відкриття кримінального провадження щодо Арестовича
Нацполіція підтвердила відкриття кримінального провадження щодо Арестовича
Правоохоронці викрили бордель у прифронтовому місті
Правоохоронці викрили бордель у прифронтовому місті
Суд продовжив арешт Коломойського
Суд продовжив арешт Коломойського
Нацполіція відкрила ще одне кримінальне провадження проти Арестовича – депутатка
Нацполіція відкрила ще одне кримінальне провадження проти Арестовича – депутатка
Брати на Черкащині влаштували бійку, після чого отримали повістки
Брати на Черкащині влаштували бійку, після чого отримали повістки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Як помирити Фаріон та «азовців»: дружина Мухарського запропонувала цікавий сценарій
12K
Чотири країни ЄС скоротять допомогу українським біженцям
8640
У Маріуполі російські новобудови не витримали перших дощів
6904
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4086
Гендиректор «Державного оператора тилу» Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ
3311
Планував голодомор в Україні. Путін може отримати новий ордер на арешт від Гааги

Новини

ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 04:40
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
Вчора, 14:58
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
Вчора, 14:16

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту