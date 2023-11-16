Суд закрив засідання у справі ексголови СБУ у Криму Кулініча

Кулініча судитимуть у справі про держзраду

Шевченківський районний суд Києва в четвер, 16 листопада, закрив засідання у справі колишнього голови кримської СБУ Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє Бабель. Про це розповів адвокат Дмитро Паламарчук, передає «Суспільне».

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«Так, суд постановив, що розгляд відбуватиметься в закритому режимі. Кулінич не боїться ані відкритого режиму, ані обвинувачень. Ми навпаки хочемо, щоб був відкритим судовий розгляд. Кулінич вважає всі обвинувачення проти нього нікчемними і хоче гласності. Наразі поки відкритим буде оголошення вироку. Я не виключаю, що процес може йти в закритому режимі, через те, що одним зі свідків має бути Іван Баканов, але прокурор саме на цьому не зауважував», – розповів правозахисник.

Зазначається, що таке рішення колегія суддів Шевченківського районного суду Києва на чолі з Оксаною Голуб ухвалила за клопотанням прокурора Дениса Ковінько.

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Нагадаємо, що 16 липня 2022 року СБУ затримала колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча через державну зраду.

За версією слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ Олег Кулініч шпигував на користь країни-агресора, займався розстановкою «своїх людей» у правоохоронних органах України та підбурював громадян до державної зради.

Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.