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Чи віддасть Україна Кулініча Росії в обмін на полонених: роз'яснення правоохоронців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи віддасть Україна Кулініча Росії в обмін на полонених: роз'яснення правоохоронців
Силовики затримали ексголову Управління СБУ у Криму Кулініча у липні 2022 року
фото: СБУ

Навіть якщо Кулініча обміняють, вирок йому все одно буде винесено

Питання про обмін колишнього голови СБУ Криму Олега Кулініча на українських полонених по прикладу кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука поки ще не вирішено. Водночас попри обмін, якщо він відбудеться, вирок Кулінічу все одно буде винесено. Про це повідомили на спільному брифінгу СБУ та ДБР.

«Що стосується вашого питання (щодо можливого обміну Кулініча – «Главком»), то воно лежить більш у політичній площині. Ми сьогодні обговорюємо юридичні аспекти», – сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

При цьому, як підкреслила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, якщо навіть обмін Кулініча і проведуть, то справу проти нього не закриють і вирок все одно буде винесено.

«Незалежно від того, яке буде ухвалене політичне рішення (чи буде обмін – «Главком»), справа буде в суді. Вона буде досліджуватись після того, як він ознайомиться з матеріалами. Судові засідання будуть проводитись. І буде вирок», – додала вона.

З початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути 2005 осіб, включаючи і цивільних, і військових.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали Олега Кулініча у липні 2022 року в результаті спецоперації, проведеної спільно з Державним бюро розслідувань. Йому було оголошено підозру у державній зраді (ст. 111 Кримінального кодексу України), створенні злочинної організації (ст. 255), самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану (ст. 407), заволодінні зброєю та її незаконному зберіганні (ст. 410 та 263).

Кулініч співпрацював із ФСБ РФ та отримав оперативний псевдонім «Котигорошко». Його діяльність курував так званий «політичний офіс» у Москві, який організували за завданням ФСБ РФ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації президента України Андрій Клюєв.

Кулініч виконував вказівки кураторів для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, розстановки «своїх людей» у різні державні та правоохоронні органи, підбурювання громадян до державної зради.

Сьогодні правоохоронці оприлюднили нові докази.

Теги: Крим росія СБУ окупанти

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