Ексочільник СБУ в Криму Кулініч постане перед судом за держзраду

Силовики затримали ексголову Управління СБУ у Криму Кулініча у липні 2022 року

Олег Кулініч співпрацював із російськими спецслужбами. За це йому загрожує до 15 років ув'язнення

Колишній начальник головного управління Cлужби безпеки України в Криму Олег Кулініч постане перед судом. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«У квітні 2023 року працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо державної зради колишнього начальника Головного управління Служби безпеки України в АР Крим Олега Кулініча. Обвинувачений свідомо затягував ознайомлення з матеріалами справи, тому слідчі були змушені звернутись до суду щодо обмеження відповідних термінів. Наразі матеріали справи вже передані до суду», – йдеться у повідомленні.

Кулініча затримали 16 липня 2022 року під час спецоперації Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України. Йому було оголошено про підозру у державній зраді та створенні злочинної організації. Йому обрано запобіжний захід «тримання під вартою». Під арештом він перебуває і до нині.

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Голова СБУ Василь Малюк особисто займався розробкою та затриманням Кулініча.

«Ми зробили максимум, аби не просто затримати державного зрадника високого рівня, але й зібрати потужну доказову базу, на основі якої суд зможе винести справедливий вирок. Це – чіткий сигнал усім, хто працює на ворога: СБУ обов’язково вас знайде та змусить відповідати за скоєне, де б ви не ховалися. Кожного «крота» витягнемо на світло», – зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк.

За даними слідства, Кулініч співпрацював із ФСБ і отримав оперативний псевдонім Котигорошко.

Його підривну діяльність курував так званий «політичний офіс» у Москві, який організували за завданням російської спецслужби ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента України Андрій Клюєв.

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За версією слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ Олег Кулініч шпигував на користь країни-агресора, займався розстановкою «своїх людей» у правоохоронних органах України та підбурював громадян до державної зради.

Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники Служби безпеки спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що 16 липня 2022 року СБУ затримала колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча через державну зраду.