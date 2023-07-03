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Ексочільник СБУ в Криму Кулініч постане перед судом за держзраду

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ексочільник СБУ в Криму Кулініч постане перед судом за держзраду
Силовики затримали ексголову Управління СБУ у Криму Кулініча у липні 2022 року
фото: СБУ

Олег Кулініч співпрацював із російськими спецслужбами. За це йому загрожує до 15 років ув'язнення

Колишній начальник головного управління Cлужби безпеки України в Криму Олег Кулініч постане перед судом. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«У квітні 2023 року працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо державної зради колишнього начальника Головного управління Служби безпеки України в АР Крим Олега Кулініча. Обвинувачений свідомо затягував ознайомлення з матеріалами справи, тому слідчі були змушені звернутись до суду щодо обмеження відповідних термінів. Наразі матеріали справи вже передані до суду», – йдеться у повідомленні.

Кулініча затримали 16 липня 2022 року під час спецоперації Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України. Йому було оголошено про підозру у державній зраді та створенні злочинної організації. Йому обрано запобіжний захід «тримання під вартою». Під арештом він перебуває і до нині.

Голова СБУ Василь Малюк особисто займався розробкою та затриманням Кулініча.

«Ми зробили максимум, аби не просто затримати державного зрадника високого рівня, але й зібрати потужну доказову базу, на основі якої суд зможе винести справедливий вирок. Це – чіткий сигнал усім, хто працює на ворога: СБУ обов’язково вас знайде та змусить відповідати за скоєне, де б ви не ховалися. Кожного «крота» витягнемо на світло», – зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк.

За даними слідства, Кулініч співпрацював із ФСБ і отримав оперативний псевдонім Котигорошко.

Його підривну діяльність курував так званий «політичний офіс» у Москві, який організували за завданням російської спецслужби ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента України Андрій Клюєв.

За версією слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ Олег Кулініч шпигував на користь країни-агресора, займався розстановкою «своїх людей» у правоохоронних органах України та підбурював громадян до державної зради.

Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники Служби безпеки спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що 16 липня 2022 року СБУ затримала колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча через державну зраду. 

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Теги: СБУ Крим росія

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