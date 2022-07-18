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    Кримінал

    Екссиловика в Криму Кулініча заарештували без можливості внесення застави

    Слідчі повідомили Кулінічу про підозру за трьома статтями - Екссиловика в Криму Кулініча заарештували без можливості внесення застави
    Слідчі повідомили Кулінічу про підозру за трьома статтями
    фото: ДБР

    Кулініч співпрацював з представниками спецслужб Росії

    Колишньому начальнику кримського управління Служби безпеки України Олегу Кулінічу обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

    «Чинному співробітнику Служби безпеки України, який працював на спецслужби РФ, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 вересня 2022 року без можливості внесення застави», – йдеться в повідомленні.

    Слідчі ДБР повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями:

    • ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
    • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
    • ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

    В рамках розслідування встановлено, що Кулініч співпрацював з представниками спецслужб Російської Федерації і передавав їм розвідувальну інформацію. Крім того, він брав участь у підривній діяльності проти України.

    Нагадаємо, про те, що затримано ексспівробітника СБУ у Криму, стало відомо ще ввечері 16 липня. Тоді колишній співробітник Служби безпеки України та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак повідомив, що було затримано колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча через державну зраду.

    За його словами, саме Кулініч вважається ключовою особою, що сприяла швидкому проходженню військ РФ з Криму до Херсонської області.

    Варто зауважити, що 2 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський звільнив Кулініча з посади очільника управління СБУ у Криму. На його місце призначили Олександра Власенка.

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    Теги: росія окупанти СБУ суд війна Україна окупація #stoprussia
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    Екссиловика в Криму Кулініча заарештували без можливості внесення застави