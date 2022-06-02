Крали білизну та відправляли до РФ: поліція оголосила підозри 10 окупантам «елітного підрозділу»

Десятьом рашистам загрожує до 10 років позбавлення волі

Десятьом окупантам «елітного підрозділу» оголосили підозри у мародерстві. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«Звичайними злодіями і грабіжниками виявилися військовослужбовці росгвардії (військової частини №6720, – ред.) – «елітного підрозділу», підпорядкованого президенту країни-агресора. Окупанти обкрадали помешкання жителів Київщини і поштою з Білорусі відправляли привласнене майно своїм родичам в РФ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме ці рашисти під час окупації забирали майно українців. При цьому не гребували нічим, адже встановлено факти привласнення не лише фінансових заощаджень, ювелірних виробів, комп’ютерної чи побутової техніки, а й навіть… білизни. Ці речі окупанти після відступу з Білорусі поштою відправили своїм родичам в Росію.

«Результатом кропіткої роботи правоохоронців стало встановлення десятьох російських військових-мародерів, яким за погодженням із прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру», – додали в Нацполіції.

Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). За такі дії передбачено до 12-ти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що прокуратура повідомила про підозру військовослужбовцю РФ, який катував мешканців с. Вишневе на Чернігівщині.