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    Події в Україні

    Крали білизну та відправляли до РФ: поліція оголосила підозри 10 окупантам «елітного підрозділу»

    Поліція продовжує встановлювати факти незаконного привласнення російськими військами речей українців - Крали білизну та відправляли до РФ: поліція оголосила підозри 10 окупантам «елітного підрозділу»
    Поліція продовжує встановлювати факти незаконного привласнення російськими військами речей українців
    фото: Національна поліція

    Десятьом рашистам загрожує до 10 років позбавлення волі

    Десятьом окупантам «елітного підрозділу» оголосили підозри у мародерстві. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    «Звичайними злодіями і грабіжниками виявилися військовослужбовці росгвардії (військової частини №6720, – ред.) – «елітного підрозділу», підпорядкованого президенту країни-агресора. Окупанти обкрадали помешкання жителів Київщини і поштою з Білорусі відправляли привласнене майно своїм родичам в РФ», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що саме ці рашисти під час окупації забирали майно українців. При цьому не гребували нічим, адже встановлено факти привласнення не лише фінансових заощаджень, ювелірних виробів, комп’ютерної чи побутової техніки, а й навіть… білизни. Ці речі окупанти після відступу з Білорусі поштою відправили своїм родичам в Росію.

    «Результатом кропіткої роботи правоохоронців стало встановлення десятьох російських військових-мародерів, яким за погодженням із прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру», – додали в Нацполіції.

    Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). За такі дії передбачено до 12-ти років позбавлення волі.

    Раніше повідомлялося, що прокуратура повідомила про підозру військовослужбовцю РФ, який катував мешканців с. Вишневе на Чернігівщині.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Крали білизну та відправляли до РФ: поліція оголосила підозри 10 окупантам «елітного підрозділу»