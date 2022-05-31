Єнін розповів про зрадників у лавах поліції, але вказав на позитивний момент

Варто розмежовувати колабораціонізм і виживання

Серед українських правоохоронців та військовослужбовців трапляються випадки колабораціонізму. Однак масштаби цього явища значно менші, ніж це було у 2014 році. Про це розповів перший заступник голови МВС Євген Єнін у інтерв'ю «РБК-Україна».

Наразі слідчі Нацполіції розпочали уже приблизно 500 кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності. За словами Єніна, фіксуються випадки, коли і співробітники поліції перебігають до ворога, однак їхня кількість не є суттєвою.

«Якщо ж говорити загальними цифрами, то кількість колаборантів в рядах поліції ледь до одного відсотка добереться. На даний час шістьом працівникам поліції оголошено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності. Один із прикладів доволі масового переходу на бік ворога – територія Донецької області. Там виявлено близько 80 працівників поліції, які всупереч вимогам керівництва тимчасово змінити місце перебування, не виконали наказу. Надалі вони почали співпрацювати з представниками незаконних збройних формувань на цій території. Обійняли посади у «правоохоронних органах», виконуючи функції окупаційної влади в захоплених будівлях ГУНП в Донецькій області», – сказав він.

Водночас заступник міністра наголосив, що у порівнянні із 2014 роком він вбачає «дуже позитивні зміни» щодо колабораціонізму серед поліцейських. Адже, за його словами, раніше бік ворога «переходили цілі гарнізони».

Єнін розповів, що кожен випадок колабораціонізму розглядається індивідуально. Адже часто трапляються ситуації, коли правоохоронці чи військові ідуть на співпрацю з ворогом через небезпеку для власного життя або життя їхніх близьких.

«Це питання межі між колабораціонізмом та виживанням. Тут варто розмежовувати, оскільки є поняття зради, а є дії в умовах крайньої необхідності, коли співпраця може бути вимушена, через те, що їм чи їхнім сім’ям може загрожувати небезпека … Кожен окремий випадок співпраці, мабуть, має розглядатися окремо на предмет мотивації. Чи була співпраця вимушеною або ж добровільною? В законі щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність про це також сказано», – сказав заступник міністра.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Мелітопольському районі Приазовський відділ поліції перейшов на бік російських окупантів. Тепер він називається «народною міліцією». Співпрацювати з ворогом погодилися понад 35 працівників відділу на чолі з начальником та його заступником.

Як повідомлялося, найбільше випадків колабораціонізму в Україні зафіксовано у Луганській області (162 випадки) та Київській області (68). Наразі Національна поліція розслідує майже 500 таких справ.