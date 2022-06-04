Опубліковано список поліцейських, які перейшли на бік окупантів у Маріпоулі

Серед зрадників багато колишніх правоохоронців з Маріупольського районного управління поліції, в тому числі жінки

Стали відомі прізвища 90 поліцейських, які були правоохоронцями у Донецькій області та Маріуполі, а тепер перейшли на бік ворога

Поліцейських, які перейшли на сторону окупантів, впізнали. Раніше вони були правоохоронцями у Донецькій області та Маріуполі. Стало відомо про 90 зрадників, які будуть воювати проти своєї країни. Про це написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

У повідомленні йдеться, що серед зрадників багато колишніх правоохоронців з Маріупольського районного управління поліції, в тому числі жінки. Одна зі зрадниць пояснила своє рішення тим, що хоче працювати.

«Опізнали всіх, хто перейшов на бік поліції окупантів. 90 нелюдів, які нещодавно були поліцейськими України. Яких було звільнено в минулому. Різні, але всі в одному місці. Починайте обертатися. Відплата вже поруч», – заявив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що усі поліцейські, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях, звільнені з відомства.

Частина працівників, які не вийшли з окупованих територій, написали рапорти, що з об’єктивних причин не можуть вийти з цієї території – це хворі родичі, за станом здоров’я і так далі. Але їх все одно звільнили.