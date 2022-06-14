Восьмеро поліцейських-зрадників на Запоріжжі отримали підозри

Один з підозрюваних очолив створену ворогом у Мелітопольському районі так звану «народну міліцію»

Представники правоохоронних органів на Запоріжжі перейшли на службу до окупанта

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді правоохоронцям, які вирішили «служити» російсько-окупаційним військам. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як встановило слідство, один із чоловіків у нагороду за свою співпрацю з Росією, очолив створену ворогом у Мелітопольському районі так звану «народну міліцію».

«Новоспечений «начальник» організовує незаконну діяльність і схилив до співпраці з ворогом інших колишніх співслужбовців», – розповіли у ДБР.

Також за зраду та перехід на бік окупантів працівники Бюро повідомили про підозру і двом правоохоронцям з Бердянська. Вони також за власним бажанням пішли на службу до каральних органів на тимчасово окупованих територіях.

Правоохоронці підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі українські поліцейські перейшли на бік окупантів.

Стали відомі прізвища 90 поліцейських, які були правоохоронцями у Донецькій області та Маріуполі, а тепер перейшли на бік ворога.

Заступник голови МВС Євген Єнін раніше заявив, що серед українських правоохоронців та військовослужбовців трапляються випадки колабораціонізму. Однак масштаби цього явища значно менші, ніж це було у 2014 році.