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    Події в Україні

    Восьмеро поліцейських-зрадників на Запоріжжі отримали підозри

    Один з підозрюваних очолив створену ворогом у Мелітопольському районі так звану &laquo;народну міліцію&raquo; - Восьмеро поліцейських-зрадників на Запоріжжі отримали підозри
    Один з підозрюваних очолив створену ворогом у Мелітопольському районі так звану «народну міліцію»
    фото з відкритих джерел

    Представники правоохоронних органів на Запоріжжі перейшли на службу до окупанта

    Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді правоохоронцям, які вирішили «служити» російсько-окупаційним військам. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Як встановило слідство, один із чоловіків у нагороду за свою співпрацю з Росією, очолив створену ворогом у Мелітопольському районі так звану «народну міліцію».

    «Новоспечений «начальник» організовує незаконну діяльність і схилив до співпраці з ворогом інших колишніх співслужбовців», – розповіли у ДБР.

    Також за зраду та перехід на бік окупантів працівники Бюро повідомили про підозру і двом правоохоронцям з Бердянська. Вони також за власним бажанням пішли на службу до каральних органів на тимчасово окупованих територіях.

    Правоохоронці підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі українські поліцейські перейшли на бік окупантів.

    Стали відомі прізвища 90 поліцейських, які були правоохоронцями у Донецькій області та Маріуполі, а тепер перейшли на бік ворога.

    Заступник голови МВС Євген Єнін раніше заявив, що серед українських правоохоронців та військовослужбовців трапляються випадки колабораціонізму. Однак масштаби цього явища значно менші, ніж це було у 2014 році.

    Читайте також: Невигідна зрада: чому колаборанти приховують свою співпрацю з ворогом
    Теги: Національна поліція України окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Восьмеро поліцейських-зрадників на Запоріжжі отримали підозри