У Чернівцях спіймали водія зі смертельною дозою алкоголю в крові

Допустимий вміст алкоголю в крові, при якому ще можна керувати автомобілем, – 0,2 проміле, а у чернівецького водія виявили 5,0

У Чернівцях зупинили п'яного водія, драгер показав концентрацію алкоголю в крові на рівні 5,0 проміле, що вважається відносно смертельною дозою. Про це інформує у Facebook поліція Чернівецької області.

Зазначається, що вчора ввечері патрульні зупинили Range Rover.

«В ході спілкування інспектори помітили, що у водія є ознаки сильного алкогольного сп'яніння і просто вражаючий результат тесту на стан сп'яніння – 5,0 проміле», – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, допустимий вміст алкоголю в крові, при якому ще можна керувати автомобілем, – 0,2 проміле. Вже більше 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А 5,0 – відносно смертельна доза.

На водія склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

До слова, у Борисполі п’яна водійка влаштувала ДТП із перекиданням авто (фото).

Також напередодні у Києві п’яний водій Volkswagen врізався в бетонну огорожу (фото).