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    У Чернівцях спіймали водія зі смертельною дозою алкоголю в крові

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    Драгер показав вражаючий результат тесту на стан сп'яніння &ndash; 5,0 проміле - У Чернівцях спіймали водія зі смертельною дозою алкоголю в крові

    Драгер показав вражаючий результат тесту на стан сп'яніння – 5,0 проміле

    фото: patrolpolicecv / Facebook

    Допустимий вміст алкоголю в крові, при якому ще можна керувати автомобілем, – 0,2 проміле, а у чернівецького водія виявили 5,0

    У Чернівцях зупинили п'яного водія, драгер показав концентрацію алкоголю в крові на рівні 5,0 проміле, що вважається відносно смертельною дозою. Про це інформує у Facebook поліція Чернівецької області.

    Зазначається, що вчора ввечері патрульні зупинили Range Rover.

    «В ході спілкування інспектори помітили, що у водія є ознаки сильного алкогольного сп'яніння і просто вражаючий результат тесту на стан сп'яніння – 5,0 проміле», – йдеться в повідомленні.

    Відзначимо, допустимий вміст алкоголю в крові, при якому ще можна керувати автомобілем, – 0,2 проміле. Вже більше 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А 5,0 – відносно смертельна доза.

    На водія склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

    До слова, у Борисполі п’яна водійка влаштувала ДТП із перекиданням авто (фото).

    Також напередодні у Києві п’яний водій Volkswagen врізався в бетонну огорожу (фото).

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    Теги: Національна поліція України алкоголь водій автомобіль алкогольне сп'яніння Чернівці
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    У Чернівцях спіймали водія зі смертельною дозою алкоголю в крові