Уряд Норвегії заборонив продавати алкоголь ресторанам та барам

Уряд Норвегії запровадив заборону на продаж алкоголю в ресторанах та кафе по всій країні

Уряд Норвегії оголосив про суворіші заходи для боротьби з ростом випадків Covid-19

Уряд Норвегії вирішив запровадити заборону на продаж алкоголю в місцях громадського харчування через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє The Local.

Ці заходи стосуватимуться барів, ресторанів та клубів по всій країні. Нові обмеження набудуть чинності 15 грудня.

Також норвезька влада повернуть обмеження на відвідування дитячих садків та шкіл, а учні старших класів та студенти університетів вирушають на часткове дистанційне навчання.

Крім того, уряд просить громадян по можливості працювати з дому, щоб знизити тиск на систему охорони здоров'я, оскільки в країні спостерігається зростання кількості випадків зараження новим омікрон-штамом Covid-19.

Більш жорсткі заходи вводяться після кількох тижнів зростання кількості інфекцій та кількох спалахів нового штаму Covid-19 Omicron.

Усі початкові та молодші середні школи будуть переведені на жовтий рівень, а всі старші середні школи та служби освіти для дорослих мають працювати на червоному рівні.

Нові заходи триватимуть чотири тижні.

Як відомо, новий варіант Covid-19 «Омікрон» вже зафіксовано у близько 60 країнах світу. Сьогодні у світі зафіксували першу смерть від «Омікрону».

Раніше ВООЗ повідомила, який штам небезпечніший – «Омікрон» чи «Дельта».

Також інфекціоністка Голубовська розповіла, що «Омікрон» уже в Україні та пояснила, для кого він небезпечний.

Ще медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.

Раніше вірусолог описав позитивну роль «Омікрону».

Згідно із заявою ВООЗ, «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.