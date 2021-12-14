  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Уряд Норвегії заборонив продавати алкоголь ресторанам та барам

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Уряд Норвегії запровадив заборону на продаж алкоголю в ресторанах та кафе по всій країні - Уряд Норвегії заборонив продавати алкоголь ресторанам та барам
    Уряд Норвегії запровадив заборону на продаж алкоголю в ресторанах та кафе по всій країні
    фото з відкритих джерел

    Уряд Норвегії оголосив про суворіші заходи для боротьби з ростом випадків Covid-19

    Уряд Норвегії вирішив запровадити заборону на продаж алкоголю в місцях громадського харчування через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє The Local.

    Ці заходи стосуватимуться барів, ресторанів та клубів по всій країні. Нові обмеження набудуть чинності 15 грудня.

    Також норвезька влада повернуть обмеження на відвідування дитячих садків та шкіл, а учні старших класів та студенти університетів вирушають на часткове дистанційне навчання.

    Крім того, уряд просить громадян по можливості працювати з дому, щоб знизити тиск на систему охорони здоров'я, оскільки в країні спостерігається зростання кількості випадків зараження новим омікрон-штамом Covid-19.

    Більш жорсткі заходи вводяться після кількох тижнів зростання кількості інфекцій та кількох спалахів нового штаму Covid-19 Omicron.

    Усі початкові та молодші середні школи будуть переведені на жовтий рівень, а всі старші середні школи та служби освіти для дорослих мають працювати на червоному рівні.

    Нові заходи триватимуть чотири тижні.

    Як відомо, новий варіант Covid-19 «Омікрон» вже зафіксовано у близько 60 країнах світу. Сьогодні у світі зафіксували першу смерть від «Омікрону».

    Раніше ВООЗ повідомила, який штам небезпечніший – «Омікрон» чи «Дельта».

    Також інфекціоністка Голубовська розповіла, що «Омікрон» уже в Україні та пояснила, для кого він небезпечний.

    Ще медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.

    Раніше вірусолог описав позитивну роль «Омікрону».

    Згідно із заявою ВООЗ, «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.

    Читайте також:
    Теги: алкоголь Норвегія харчування коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уряд Норвегії заборонив продавати алкоголь ресторанам та барам