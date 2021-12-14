Запив горілку дезінфекційним засобом? У Туреччині помер український моряк

Максим Стовба служив на вантажному судні, що доставило пшеницю до Туреччини під прапором іноземної держави

Українець впав у кому, два тижні перебував у реанімації, проте помер

У Туреччині 12 грудня в реанімації госпіталю міста Самсун помер 26-річний український моряк. За попередніми даними, смерть настала від отруєння дезінфекційним засобом, пише турецьке видання Milliyet.

За даними ЗМІ, 26-річний Максим Стовба 28 листопада чергував на вантажному судні, яке знаходилося біля порту Самсун. Стверджується, що українець випив горілку, а потім дезінфекційний засіб.

В цей же день громадянина України з отруєнням на швидкій допомозі доставили в госпіталь Самсуна. Українець впав у кому і перебував у реанімації. Незважаючи на зусилля турецьких лікарів ввечері 12 грудня він помер.

Відомо, що Максим Стовба служив на вантажному судні, що доставив пшеницю до Туреччини під прапором іноземної держави.

Раніше повідомлялося, що до Туреччини прибуло судно з мертвим українським моряком.

Також повідомлялося, що моряка, який впав із судна на Одещині, знайшли в Румунії.